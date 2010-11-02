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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 475476477478

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:21

  lubopytnaya написав:
  la9 написав: Думал, может уважаемое общество свинорылов что-то посоветует конкретное)))

О конкретике надо думать, когда придет СМС или письмо: "заберите свой депозит" :D
А до этого нет смысла выбирать конкретику, т.к. всё меняется день ото дня.

У меня частный случай - завтра депо заканчивается, а плана действий нет!!!

З.Ы. Кстати, комиссию банк берет за снятие через сторонние п2п? Карта "К депозиту"...
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:33

  la9 написав:
  lubopytnaya написав:У меня частный случай - завтра депо заканчивается, а плана действий нет!!!

Если Вы в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Запорожье, Львове, Черновцах, то можете рассмотреть это предложение:
http://alliancebank.org.ua/privatnim-kl ... -programi/
Там еще и Минфин какие-то копейки добавляет:
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ua ... #cta-steps
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:35

  lubopytnaya написав:
  la9 написав:
  lubopytnaya написав:У меня частный случай - завтра депо заканчивается, а плана действий нет!!!

Если Вы в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Запорожье, Львове, Черновцах, то можете рассмотреть это предложение:
http://alliancebank.org.ua/privatnim-kl ... -programi/
Там еще и Минфин какие-то копейки добавляет:
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ua ... #cta-steps

да вот как раз, не поверите, и смотрел... что за банка - для меня не ясно вообще... Ставки по бумаге - в лидерах... И смущает отсутствие ИБ(((
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:40

Re: БМ БАНК

  la9 написав:И смущает отсутствие ИБ(((


колись треба і цілину почати орати :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:58

  demichh написав:мне отказались вернуть депо, заканчивающее в след. году, оставил заявление на досрочный разрыв, посмотрим что ответят.

Да, явно это свидетельствует о том, что стратегия банка в вопросе возврата депозитов поменялась.
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:03

  la9 написав:да вот как раз, не поверите, и смотрел... что за банка - для меня не ясно вообще... Ставки по бумаге - в лидерах...

Да я тоже сначала возмущалась в ветке "Альянса", что банк отстойный.
А потом решила все же сходить в отделение и посмотреть, что за банк. Открыла небольшой депозит в грн.
В отличие от многих банков, где в единственном отделении скучают пара девочек-менеджеров, в Альянсе работали шесть-семь менеджеров и у каждого был клиент.
Но при этом меня быстро обслужили - сразу подошла девушка-секрктарь и стала ксерить мои документы, записала на бумажке какой депозит я хочу открыть и на какую сумму.
И как только освободился менеджер, то у него в компе уже был мой договор, подготовленный девушкой-секретарем.
Так что, впечатление вполне положительное, думаю валюту из БМ отнести туда :D

И смущает отсутствие ИБ(((

У них в анкете-опроснике есть вопрос о необходимости ИБ.
Все клиенты ставят галочки - так что рано или поздно ИБ будет :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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