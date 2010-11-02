У меня частный случай - завтра депо заканчивается, а плана действий нет!!!
З.Ы. Кстати, комиссию банк берет за снятие через сторонние п2п? Карта "К депозиту"...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:21
У меня частный случай - завтра депо заканчивается, а плана действий нет!!!
З.Ы. Кстати, комиссию банк берет за снятие через сторонние п2п? Карта "К депозиту"...
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:33
Если Вы в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Запорожье, Львове, Черновцах, то можете рассмотреть это предложение:
Там еще и Минфин какие-то копейки добавляет:
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:35
да вот как раз, не поверите, и смотрел... что за банка - для меня не ясно вообще... Ставки по бумаге - в лидерах... И смущает отсутствие ИБ(((
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:40
Re: БМ БАНК
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:58
Додано: Сер 25 кві, 2018 12:03
Да я тоже сначала возмущалась в ветке "Альянса", что банк отстойный.
А потом решила все же сходить в отделение и посмотреть, что за банк. Открыла небольшой депозит в грн.
В отличие от многих банков, где в единственном отделении скучают пара девочек-менеджеров, в Альянсе работали шесть-семь менеджеров и у каждого был клиент.
Но при этом меня быстро обслужили - сразу подошла девушка-секрктарь и стала ксерить мои документы, записала на бумажке какой депозит я хочу открыть и на какую сумму.
И как только освободился менеджер, то у него в компе уже был мой договор, подготовленный девушкой-секретарем.
Так что, впечатление вполне положительное, думаю валюту из БМ отнести туда
У них в анкете-опроснике есть вопрос о необходимости ИБ.
Все клиенты ставят галочки - так что рано или поздно ИБ будет
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 25 кві, 2018 13:33
VTB
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 25 кві, 2018 13:37
BBC
і вас не лякає що обіцяли 1 (ОДНЕ) відділення на всю країну до кінця року?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Сер 25 кві, 2018 13:39
Щось мені з ТАС "щастить"
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