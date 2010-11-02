Додано: Сер 25 кві, 2018 12:03

la9 написав: да вот как раз, не поверите, и смотрел... что за банка - для меня не ясно вообще... Ставки по бумаге - в лидерах... да вот как раз, не поверите, и смотрел... что за банка - для меня не ясно вообще... Ставки по бумаге - в лидерах...

И смущает отсутствие ИБ(((

Да я тоже сначала возмущалась в ветке "Альянса", что банк отстойный.А потом решила все же сходить в отделение и посмотреть, что за банк. Открыла небольшой депозит в грн.В отличие от многих банков, где в единственном отделении скучают пара девочек-менеджеров, в Альянсе работали шесть-семь менеджеров и у каждого был клиент.Но при этом меня быстро обслужили - сразу подошла девушка-секрктарь и стала ксерить мои документы, записала на бумажке какой депозит я хочу открыть и на какую сумму.И как только освободился менеджер, то у него в компе уже был мой договор, подготовленный девушкой-секретарем.Так что, впечатление вполне положительное, думаю валюту из БМ отнести тудаУ них в анкете-опроснике есть вопрос о необходимости ИБ.Все клиенты ставят галочки - так что рано или поздно ИБ будет