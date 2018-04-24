|
|
|
БМ БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 14:51
Забрал сегодня в Аккорд банке депозит БМбанка, с датой окончания в начале июля!
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
-
югин
-
-
- Повідомлень: 123
- З нами з: 09.09.15
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 кві, 2018 14:59
югин написав:
Забрал сегодня в Аккорд банке депозит БМбанка, с датой окончания в начале июля!
Почему так рано?
Даже один в поле воин если он по русски скроен
-
badboy_russian
-
-
- Повідомлень: 131
- З нами з: 16.12.14
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 кві, 2018 15:05
югин написав:
Забрал сегодня в Аккорд банке депозит БМбанка, с датой окончания в начале июля!
Спасибо за инфу,но откуда он там взялся и как вы об этом узнали?
Если не затруднит,то добавте,пж,деталей.
-
THB
-
-
- Повідомлень: 473
- З нами з: 22.07.16
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 кві, 2018 15:08
THB написав: югин написав:
Забрал сегодня в Аккорд банке депозит БМбанка, с датой окончания в начале июля!
Спасибо за инфу,но откуда он там взялся и как вы об этом узнали?
Если не затруднит,то добавте,пж,деталей.
Позвонил сотрудник Аккорд банка, сказал ваши деньги зашли, приходите.Валюта $
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
-
югин
-
-
- Повідомлень: 123
- З нами з: 09.09.15
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 кві, 2018 15:32
Предлагают явиться в БМ банк в течении 2 дней и расторгнуть договор, якобы 02 мая деньги уходят в депозит нотариуса
-
AlexSV
-
-
- Повідомлень: 1154
- З нами з: 11.02.09
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 кві, 2018 15:34
югин написав: THB написав: югин написав:
Забрал сегодня в Аккорд банке депозит БМбанка, с датой окончания в начале июля!
Спасибо за инфу,но откуда он там взялся и как вы об этом узнали?
Если не затруднит,то добавте,пж,деталей.
Позвонил сотрудник Аккорд банка, сказал ваши деньги зашли, приходите.Валюта $
Спасибо. Я так понял,что не Киев,вы писали доп.соглашение на сфифт по окончании депо,но БМ ждать не стал.... % по какую дату насчитали? Интересно,всем сразу деньги отправят,или растянут удовольствие?
-
THB
-
-
- Повідомлень: 473
- З нами з: 22.07.16
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 кві, 2018 15:34
AlexSV написав:
Предлагают явиться в БМ банк в течении 2 дней и расторгнуть договор, якобы 02 мая деньги уходят в депозит нотариуса
Вы из Киева? А как же 30 дней?
Даже один в поле воин если он по русски скроен
-
badboy_russian
-
-
- Повідомлень: 131
- З нами з: 16.12.14
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|55874
|7175716
|
|
|30616
|3773041
|
|
|9879
|1418519
|
реклама
|