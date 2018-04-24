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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 476477478479

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 14:51

Re: БМ БАНК

Забрал сегодня в Аккорд банке депозит БМбанка, с датой окончания в начале июля!
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 14:59

  югин написав:Забрал сегодня в Аккорд банке депозит БМбанка, с датой окончания в начале июля!
Почему так рано?
Даже один в поле воин если он по русски скроен
badboy_russian
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:05

  югин написав:Забрал сегодня в Аккорд банке депозит БМбанка, с датой окончания в начале июля!

Спасибо за инфу,но откуда он там взялся и как вы об этом узнали? :shock: Если не затруднит,то добавте,пж,деталей.
THB
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:08

  THB написав:
  югин написав:Забрал сегодня в Аккорд банке депозит БМбанка, с датой окончания в начале июля!

Спасибо за инфу,но откуда он там взялся и как вы об этом узнали? :shock: Если не затруднит,то добавте,пж,деталей.

Позвонил сотрудник Аккорд банка, сказал ваши деньги зашли, приходите.Валюта $
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:32

Звонок с БМ Банка

Предлагают явиться в БМ банк в течении 2 дней и расторгнуть договор, якобы 02 мая деньги уходят в депозит нотариуса
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:34

  югин написав:
  THB написав:
  югин написав:Забрал сегодня в Аккорд банке депозит БМбанка, с датой окончания в начале июля!

Спасибо за инфу,но откуда он там взялся и как вы об этом узнали? :shock: Если не затруднит,то добавте,пж,деталей.

Позвонил сотрудник Аккорд банка, сказал ваши деньги зашли, приходите.Валюта $

Спасибо. Я так понял,что не Киев,вы писали доп.соглашение на сфифт по окончании депо,но БМ ждать не стал.... % по какую дату насчитали? Интересно,всем сразу деньги отправят,или растянут удовольствие?
THB
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:34

  AlexSV написав:Предлагают явиться в БМ банк в течении 2 дней и расторгнуть договор, якобы 02 мая деньги уходят в депозит нотариуса
Вы из Киева? А как же 30 дней?
Даже один в поле воин если он по русски скроен
badboy_russian
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:56

  badboy_russian написав:
  AlexSV написав:Предлагают явиться в БМ банк в течении 2 дней и расторгнуть договор, якобы 02 мая деньги уходят в депозит нотариуса
Вы из Киева? А как же 30 дней?

Да, я из Киева. ХЗ....
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 17:24

  югин написав:Позвонил сотрудник Аккорд банка, сказал ваши деньги зашли, приходите.Валюта $


Подскажите, в интернет-банкинге видно, что деньги с депозита перечислены?
riwalir
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 17:27

  AlexSV написав:Предлагают явиться в БМ банк в течении 2 дней и расторгнуть договор, якобы 02 мая деньги уходят в депозит нотариуса

А Вас уже банк уведомил о досрочном прекращении обязательств? Не знаю у кого как, а в моих договорах написано, что о досрочном одностороннем расторжении договора банк обязан уведомить клиента заранее письменно письмом на его адрес, и никаких упоминаний в договорах об уведомлениях на сайте , смс и телефонных звонках нет.
Victor37
 
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