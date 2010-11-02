В интернет банке не видно, просто исчез депозит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 21:56
В интернет банке не видно, просто исчез депозит
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Додано: Сер 25 кві, 2018 22:15
Спасибо за инфу,но откуда он там взялся и как вы об этом узнали? Если не затруднит,то добавте,пж,деталей.[/quote]
Позвонил сотрудник Аккорд банка, сказал ваши деньги зашли, приходите.Валюта $[/quote]
Спасибо. Я так понял,что не Киев,вы писали доп.соглашение на сфифт по окончании депо,но БМ ждать не стал.... % по какую дату насчитали? Интересно,всем сразу деньги отправят,или растянут удовольствие?[/quote]
По моим подсчётам % насчитали по 22.04 включительно
А это ответ поддержки БМ в вайбере от 19.04 "Добрый день!Депозиты у которых срок заканчивается с 26.06.18 по 14.07.18 и получили смс - уведомления 11.04.18 о досрочном расторжении договоров"Банк - партнёр выдача будет 10.05.18""И проценты начисляются включительно до 09.05.18"
Поэтому звонок с Аккорд банка был неожиданным.
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