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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 477478479480

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 21:56

  riwalir написав:
  югин написав:Позвонил сотрудник Аккорд банка, сказал ваши деньги зашли, приходите.Валюта $


Подскажите, в интернет-банкинге видно, что деньги с депозита перечислены?

В интернет банке не видно, просто исчез депозит
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 22:15

Спасибо за инфу,но откуда он там взялся и как вы об этом узнали? :shock: Если не затруднит,то добавте,пж,деталей.[/quote]
Позвонил сотрудник Аккорд банка, сказал ваши деньги зашли, приходите.Валюта $[/quote]
Спасибо. Я так понял,что не Киев,вы писали доп.соглашение на сфифт по окончании депо,но БМ ждать не стал.... % по какую дату насчитали? Интересно,всем сразу деньги отправят,или растянут удовольствие?[/quote]


По моим подсчётам % насчитали по 22.04 включительно
А это ответ поддержки БМ в вайбере от 19.04 "Добрый день!Депозиты у которых срок заканчивается с 26.06.18 по 14.07.18 и получили смс - уведомления 11.04.18 о досрочном расторжении договоров"Банк - партнёр выдача будет 10.05.18""И проценты начисляются включительно до 09.05.18"
Поэтому звонок с Аккорд банка был неожиданным.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин
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  #<1 ... 477478479480
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