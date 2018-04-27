|
|
|
БМ БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 21:56
riwalir написав: югин написав:
Позвонил сотрудник Аккорд банка, сказал ваши деньги зашли, приходите.Валюта $
Подскажите, в интернет-банкинге видно, что деньги с депозита перечислены?
В интернет банке не видно, просто исчез депозит
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
-
югин
-
-
- Повідомлень: 125
- З нами з: 09.09.15
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 кві, 2018 22:15
Спасибо за инфу,но откуда он там взялся и как вы об этом узнали?
Если не затруднит,то добавте,пж,деталей.[/quote]
Позвонил сотрудник Аккорд банка, сказал ваши деньги зашли, приходите.Валюта $[/quote]
Спасибо. Я так понял,что не Киев,вы писали доп.соглашение на сфифт по окончании депо,но БМ ждать не стал.... % по какую дату насчитали? Интересно,всем сразу деньги отправят,или растянут удовольствие?[/quote]
По моим подсчётам % насчитали по 22.04 включительно
А это ответ поддержки БМ в вайбере от 19.04 "Добрый день!Депозиты у которых срок заканчивается с 26.06.18 по 14.07.18 и получили смс - уведомления 11.04.18 о досрочном расторжении договоров"Банк - партнёр выдача будет 10.05.18""И проценты начисляются включительно до 09.05.18"
Поэтому звонок с Аккорд банка был неожиданным.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
-
югин
-
-
- Повідомлень: 125
- З нами з: 09.09.15
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 кві, 2018 06:04
AlexSV написав:
Предлагают явиться в БМ банк в течении 2 дней и расторгнуть договор, якобы 02 мая деньги уходят в депозит нотариуса
Кто предлагал? Когда предлагал? Каким способом предлагал (письмо, СМС, звонок)?
-
darmet
-
-
- Повідомлень: 2389
- З нами з: 29.03.09
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 кві, 2018 07:45
darmet написав: AlexSV написав:
Предлагают явиться в БМ банк в течении 2 дней и расторгнуть договор, якобы 02 мая деньги уходят в депозит нотариуса
Кто предлагал? Когда предлагал? Каким способом предлагал (письмо, СМС, звонок)?
Звонок с мобильного телефона сотрудника БМ, перезвонил в КЦ, уточнить информацию-сказали тоже самое. Хотя мне кажется, что брешут, никто 2 мая не будет переводить деньги нотариусу, просто так выстроили очередь, но почему то сказать об этом не хотят
-
AlexSV
-
-
- Повідомлень: 1156
- З нами з: 11.02.09
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 кві, 2018 12:32
-
sola
-
-
- Повідомлень: 4010
- З нами з: 02.03.09
- Подякував: 478 раз.
- Подякували: 473 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 кві, 2018 18:51
Вот и упали сегодня последние проценты на гривневую карту БМ. Значит завтра нужно все под чистую снять.
-
Surferlox
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 19.03.18
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 кві, 2018 06:28
Surferlox написав:
Вот и упали сегодня последние проценты на гривневую карту БМ. Значит завтра нужно все под чистую снять.
Можно до 15 мая.
-
darmet
-
-
- Повідомлень: 2389
- З нами з: 29.03.09
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 кві, 2018 17:42
darmet написав: Surferlox написав:
Вот и упали сегодня последние проценты на гривневую карту БМ. Значит завтра нужно все под чистую снять.
Можно до 15 мая.
Можно. В таком случае деньги на карте БМ будут находиться бесплатно : (
-
Surferlox
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 19.03.18
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 кві, 2018 17:55
Surferlox написав:
Вот и упали сегодня последние проценты на гривневую карту БМ. Значит завтра нужно все под чистую снять.
Мда... Проценты карточные упали, а депозитные нет. И дата выплаты в банкинге сменилась с 1.05 на 1.06.
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 716
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|30625
|3775233
|
|
|97
|16197
|
|
|55948
|7184449
|
реклама
|