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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 478479480481

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 19:22

  Surferlox написав:Кстати вопрос...
Можно ли считать дату 11.04.2018(новость на сайте) как точку отсчета срока 30 дней в течении которого вкладчик должен явится в Киевское отделение чтобы забрать свои деньги?

26.04 закончился депо в бумаге. Влом было ехать в отделение, поэтому выводил на Аллу, которая под домом, на 3 инн. Часть прошло, но не всё. Звонил и на Аллу, и в БМ - у всех всё исправно, но п2п не проходили... Пришлось ехать. Снял под 0 и сразу же заява на закрытие счета. Остались еще 2 депо в семье с окончанием в следующем году. Сказали - ждать смс!
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 22:46

  Surferlox написав:Кстати вопрос...
Можно ли считать дату 11.04.2018(новость на сайте) как точку отсчета срока 30 дней в течении которого вкладчик должен явится в Киевское отделение чтобы забрать свои деньги?

Очевидно же. Даже адресс нотариуса написали где по истечении 30 дней будут хранить ваши деньги.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 05:46

  BBC написав:
  Surferlox написав:Кстати вопрос...
Можно ли считать дату 11.04.2018(новость на сайте) как точку отсчета срока 30 дней в течении которого вкладчик должен явится в Киевское отделение чтобы забрать свои деньги?

Очевидно же. Даже адресс нотариуса написали где по истечении 30 дней будут хранить ваши деньги.


Да нет, не очевидно. Мне сказали, что 30 дней отсчитывается с момента прихода СМС.
Вкладник-21
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 06:51

  Вкладник-21 написав:
  BBC написав:
  Surferlox написав:Кстати вопрос...
Можно ли считать дату 11.04.2018(новость на сайте) как точку отсчета срока 30 дней в течении которого вкладчик должен явится в Киевское отделение чтобы забрать свои деньги?

Очевидно же. Даже адресс нотариуса написали где по истечении 30 дней будут хранить ваши деньги.


Да нет, не очевидно. Мне сказали, что 30 дней отсчитывается с момента прихода СМС.

Вот в этом вся и хитрожопасть ситуации,и никак не заказное письмо и дата получения никак не играет,куда не кинься везде в банке неоднозначно
никому не верю
sens
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