|
|
|
БМ БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 кві, 2018 19:22
Surferlox написав:
Кстати вопрос...
Можно ли считать дату 11.04.2018(новость на сайте) как точку отсчета срока 30 дней в течении которого вкладчик должен явится в Киевское отделение чтобы забрать свои деньги?
26.04 закончился депо в бумаге. Влом было ехать в отделение, поэтому выводил на Аллу, которая под домом, на 3 инн. Часть прошло, но не всё. Звонил и на Аллу, и в БМ - у всех всё исправно, но п2п не проходили... Пришлось ехать. Снял под 0 и сразу же заява на закрытие счета. Остались еще 2 депо в семье с окончанием в следующем году. Сказали - ждать смс!
-
la9
-
-
- Повідомлень: 945
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 163 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 кві, 2018 22:46
Surferlox написав:
Кстати вопрос...
Можно ли считать дату 11.04.2018(новость на сайте) как точку отсчета срока 30 дней в течении которого вкладчик должен явится в Киевское отделение чтобы забрать свои деньги?
Очевидно же. Даже адресс нотариуса написали где по истечении 30 дней будут хранить ваши деньги.
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13193
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1007 раз.
- Подякували: 1099 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 29 кві, 2018 05:46
BBC написав: Surferlox написав:
Кстати вопрос...
Можно ли считать дату 11.04.2018(новость на сайте) как точку отсчета срока 30 дней в течении которого вкладчик должен явится в Киевское отделение чтобы забрать свои деньги?
Очевидно же. Даже адресс нотариуса написали где по истечении 30 дней будут хранить ваши деньги.
Да нет, не очевидно. Мне сказали, что 30 дней отсчитывается с момента прихода СМС.
-
Вкладник-21
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 16.01.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 кві, 2018 06:51
Вкладник-21 написав: BBC написав: Surferlox написав:
Кстати вопрос...
Можно ли считать дату 11.04.2018(новость на сайте) как точку отсчета срока 30 дней в течении которого вкладчик должен явится в Киевское отделение чтобы забрать свои деньги?
Очевидно же. Даже адресс нотариуса написали где по истечении 30 дней будут хранить ваши деньги.
Да нет, не очевидно. Мне сказали, что 30 дней отсчитывается с момента прихода СМС.
Вот в этом вся и хитрожопасть ситуации,и никак не заказное письмо и дата получения никак не играет,куда не кинься везде в банке неоднозначно
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 10739
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 629 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|55950
|7185250
|
Нед 29 кві, 2018 07:31
2XL
|
|30625
|3775520
|
|
|97
|16294
|
реклама
|