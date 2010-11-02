Surferlox написав:Кстати вопрос... Можно ли считать дату 11.04.2018(новость на сайте) как точку отсчета срока 30 дней в течении которого вкладчик должен явится в Киевское отделение чтобы забрать свои деньги?
26.04 закончился депо в бумаге. Влом было ехать в отделение, поэтому выводил на Аллу, которая под домом, на 3 инн. Часть прошло, но не всё. Звонил и на Аллу, и в БМ - у всех всё исправно, но п2п не проходили... Пришлось ехать. Снял под 0 и сразу же заява на закрытие счета. Остались еще 2 депо в семье с окончанием в следующем году. Сказали - ждать смс!
Surferlox написав:Кстати вопрос... Можно ли считать дату 11.04.2018(новость на сайте) как точку отсчета срока 30 дней в течении которого вкладчик должен явится в Киевское отделение чтобы забрать свои деньги?
Очевидно же. Даже адресс нотариуса написали где по истечении 30 дней будут хранить ваши деньги.
Surferlox написав:Кстати вопрос... Можно ли считать дату 11.04.2018(новость на сайте) как точку отсчета срока 30 дней в течении которого вкладчик должен явится в Киевское отделение чтобы забрать свои деньги?
Очевидно же. Даже адресс нотариуса написали где по истечении 30 дней будут хранить ваши деньги.
Да нет, не очевидно. Мне сказали, что 30 дней отсчитывается с момента прихода СМС.
Surferlox написав:Кстати вопрос... Можно ли считать дату 11.04.2018(новость на сайте) как точку отсчета срока 30 дней в течении которого вкладчик должен явится в Киевское отделение чтобы забрать свои деньги?
Очевидно же. Даже адресс нотариуса написали где по истечении 30 дней будут хранить ваши деньги.
Да нет, не очевидно. Мне сказали, что 30 дней отсчитывается с момента прихода СМС.
Вот в этом вся и хитрожопасть ситуации,и никак не заказное письмо и дата получения никак не играет,куда не кинься везде в банке неоднозначно