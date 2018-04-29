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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 479480481482

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 16:27

  chipmunk написав:В мене все ще діючий світиться. %% м.б. 1го, чи то 2го, от і подивлюся...

А у меня каждый день сумма начисленных процентов обновляется в ИБ.
Но у меня выплата процентов в конце срока.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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  #<1 ... 479480481482
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