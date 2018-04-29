А у меня каждый день сумма начисленных процентов обновляется в ИБ.
Но у меня выплата процентов в конце срока.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 кві, 2018 16:27
А у меня каждый день сумма начисленных процентов обновляется в ИБ.
Но у меня выплата процентов в конце срока.
Жадность и Отвага!
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