Додано: Сер 02 тра, 2018 15:47

Читая эту ветку, создается впечатление, что банк прекращает свою деятельность предварительно оповещая клиентов и строго по пунктам выполняет заранее оговоренные шаги. Так ли? В моем случае - перекрыв возможность пополнения депозита через online-banking в одностороннем порядке, банк фактически присваивает в свой карман проценты по моему депозиту за два месяца.

Да, было SMS (также и письмо) о досрочном прекращении депозитного договора. Но никакого намека о каком именно договоре шла речь - ни номера, ни даты. А если их не один? Заглянув 26.4.2018 в online, одного договора не обнаруживаю. Иду в Акорд искать следы (подписывал заяву о переводе именно туда). Таки гривна уже там, причем с 20.4.2018.

Сегодня начислили ежемесячные проценты по оставшемуся депозиту и попали они на текущий счет в БМ-банке. Пополнить с этого счета депозит не могу - банк закрыл мне такую возможность (заметил это еще 11 апреля, что в условиях депо возможность пополнения уже перекрыта). Ладно, не могу пополнять самостоятельно, значит сам банк кинет проценты на пополнение тела депозита. Банк этого не делает. Горячка поутру несла какой-то бред - типа иди в Акорд - получай там. Почему бред - ведь для этого БМ-банк должен был-бы перечислить эти проценты в Акорд, чего, естественно, БМ делать не собирается. Для очистки все же сходил в Акорд удостовериться - на счет в Акорд ничего не поступало. Удостоверился. Сумма продолжает лежать на текущем счету в БМ. И будет там, пока не пойдет в карман нотариусу - ведь никаких доп.угод о текущем счете я с БМ не подписывал (мои рахунки з 3.3.2018 переведені до відділення № 14 БМ БАНК м.Київ, куда я, естественно, за процентами не поеду).

Звоню в контакт-центр центр еще раз. Итог изумительный - оказывается БМ банк планирует разорвать со мной договор в июне, соответсвенно, проценты за май банк собирается также кинуть на свой текущий счет (не на мой - так как банк перекрыл мне доступ к уже бывшему моему счету).

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