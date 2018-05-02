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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 480481482483>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 16:27

  chipmunk написав:В мене все ще діючий світиться. %% м.б. 1го, чи то 2го, от і подивлюся...

А у меня каждый день сумма начисленных процентов обновляется в ИБ.
Но у меня выплата процентов в конце срока.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 09:42

Re: БМ БАНК

Кому-то проценты по депозитам выплатили?
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:14

  pfauter написав:Кому-то проценты по депозитам выплатили?


По телефону сказали, после обеда дадут. Сомневаюсь, но инфо вот такая.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:46

Re: БМ БАНК

Виплатили
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 15:47

Выплата процентов по депозиту

Читая эту ветку, создается впечатление, что банк прекращает свою деятельность предварительно оповещая клиентов и строго по пунктам выполняет заранее оговоренные шаги. Так ли? В моем случае - перекрыв возможность пополнения депозита через online-banking в одностороннем порядке, банк фактически присваивает в свой карман проценты по моему депозиту за два месяца.
Да, было SMS (также и письмо) о досрочном прекращении депозитного договора. Но никакого намека о каком именно договоре шла речь - ни номера, ни даты. А если их не один? Заглянув 26.4.2018 в online, одного договора не обнаруживаю. Иду в Акорд искать следы (подписывал заяву о переводе именно туда). Таки гривна уже там, причем с 20.4.2018.
Сегодня начислили ежемесячные проценты по оставшемуся депозиту и попали они на текущий счет в БМ-банке. Пополнить с этого счета депозит не могу - банк закрыл мне такую возможность (заметил это еще 11 апреля, что в условиях депо возможность пополнения уже перекрыта). Ладно, не могу пополнять самостоятельно, значит сам банк кинет проценты на пополнение тела депозита. Банк этого не делает. Горячка поутру несла какой-то бред - типа иди в Акорд - получай там. Почему бред - ведь для этого БМ-банк должен был-бы перечислить эти проценты в Акорд, чего, естественно, БМ делать не собирается. Для очистки все же сходил в Акорд удостовериться - на счет в Акорд ничего не поступало. Удостоверился. Сумма продолжает лежать на текущем счету в БМ. И будет там, пока не пойдет в карман нотариусу - ведь никаких доп.угод о текущем счете я с БМ не подписывал (мои рахунки з 3.3.2018 переведені до відділення № 14 БМ БАНК м.Київ, куда я, естественно, за процентами не поеду).
Звоню в контакт-центр центр еще раз. Итог изумительный - оказывается БМ банк планирует разорвать со мной договор в июне, соответсвенно, проценты за май банк собирается также кинуть на свой текущий счет (не на мой - так как банк перекрыл мне доступ к уже бывшему моему счету).
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v-m-
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 17:51

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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 07:27

Re: БМ БАНК

Уважаемые товарищи.
Подскажите.
Завтра буду в Киеве проездом, могу заехать в отделение БМ банка.
Задача, за одно посещение решить проблему с гривневым депозитом, который заканчивается в январе следующего года. Есть текущий счёт в ВТБ.
Как я понял досрочно такие депо ещё не отдают. Но можно написать заявление в отделении и по досрочному завершению деньги переведут в ВТБ. Так ли это?
Или нужно сегодня открыть текущий в одном из трёх банков Марфин, УК или Аккорд? И уже туда по заяве БМ отправит деньги.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 07:46

  Фантом написав:Уважаемые товарищи.
Подскажите.
Завтра буду в Киеве проездом, могу заехать в отделение БМ банка.
Задача, за одно посещение решить проблему с гривневым депозитом, который заканчивается в январе следующего года. Есть текущий счёт в ВТБ.
Как я понял досрочно такие депо ещё не отдают. Но можно написать заявление в отделении и по досрочному завершению деньги переведут в ВТБ. Так ли это?
Или нужно сегодня открыть текущий в одном из трёх банков Марфин, УК или Аккорд? И уже туда по заяве БМ отправит деньги.


Потрібно чикати поки Вам прийде СМС, доти не можливо відправити гроші у ВТБ і т.д. :cry:
Meridian
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 08:31

  Фантом написав:Уважаемые товарищи.
Подскажите.
Завтра буду в Киеве проездом, могу заехать в отделение БМ банка.
Задача, за одно посещение решить проблему с гривневым депозитом, который заканчивается в январе следующего года. Есть текущий счёт в ВТБ.
Как я понял досрочно такие депо ещё не отдают. Но можно написать заявление в отделении и по досрочному завершению деньги переведут в ВТБ. Так ли это?
Или нужно сегодня открыть текущий в одном из трёх банков Марфин, УК или Аккорд? И уже туда по заяве БМ отправит деньги.


Зайдите и узнайте ситуацию на тек момент. Все, о чем вы спрашиваете, я сделал в течении дня 16 апреля, во всяком случае.
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:32

  Meridian написав:
  Фантом написав:Уважаемые товарищи.
Подскажите.
Завтра буду в Киеве проездом, могу заехать в отделение БМ банка.
Задача, за одно посещение решить проблему с гривневым депозитом, который заканчивается в январе следующего года. Есть текущий счёт в ВТБ.
Как я понял досрочно такие депо ещё не отдают. Но можно написать заявление в отделении и по досрочному завершению деньги переведут в ВТБ. Так ли это?
Или нужно сегодня открыть текущий в одном из трёх банков Марфин, УК или Аккорд? И уже туда по заяве БМ отправит деньги.


Потрібно чикати поки Вам прийде СМС, доти не можливо відправити гроші у ВТБ і т.д. :cry:
Не вводьте в оману про смс.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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