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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 тра, 2018 10:49
Всем спасибо. Буду завтра пробовать на ВТБ перевести, потому что допсоглашения на перевод денег в УК,Марфин или Аккорд уже не делают.
По результатам отпишусь.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 03 тра, 2018 23:33
BBC написав: Meridian написав: Фантом написав:
Уважаемые товарищи.
Подскажите.
Завтра буду в Киеве проездом, могу заехать в отделение БМ банка.
Задача, за одно посещение решить проблему с гривневым депозитом, который заканчивается в январе следующего года. Есть текущий счёт в ВТБ.
Как я понял досрочно такие депо ещё не отдают. Но можно написать заявление в отделении и по досрочному завершению деньги переведут в ВТБ. Так ли это?
Или нужно сегодня открыть текущий в одном из трёх банков Марфин, УК или Аккорд? И уже туда по заяве БМ отправит деньги.
Потрібно чикати поки Вам прийде СМС, доти не можливо відправити гроші у ВТБ і т.д.
Не вводьте в оману про смс.
Як я вводжу в оману з СМС?
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Додано: Чет 03 тра, 2018 23:35
Фантом написав:
Всем спасибо. Буду завтра пробовать на ВТБ перевести, потому что допсоглашения на перевод денег в УК,Марфин или Аккорд уже не делают.
По результатам отпишусь.
Обов'язково відпішіться, тоді побачимо чи потрібно чекати СМС повідомлення на телефон, чи я вводжу в оману!
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