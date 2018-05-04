Додано: Чет 03 тра, 2018 10:49

Всем спасибо. Буду завтра пробовать на ВТБ перевести, потому что допсоглашения на перевод денег в УК,Марфин или Аккорд уже не делают.

По результатам отпишусь.

Кто не пьёт, тот не рискует.