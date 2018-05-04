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БМ БАНК
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Додано: Чет 03 тра, 2018 10:49
Всем спасибо. Буду завтра пробовать на ВТБ перевести, потому что допсоглашения на перевод денег в УК,Марфин или Аккорд уже не делают.
По результатам отпишусь.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 03 тра, 2018 23:33
BBC написав: Meridian написав: Фантом написав:
Уважаемые товарищи.
Подскажите.
Завтра буду в Киеве проездом, могу заехать в отделение БМ банка.
Задача, за одно посещение решить проблему с гривневым депозитом, который заканчивается в январе следующего года. Есть текущий счёт в ВТБ.
Как я понял досрочно такие депо ещё не отдают. Но можно написать заявление в отделении и по досрочному завершению деньги переведут в ВТБ. Так ли это?
Или нужно сегодня открыть текущий в одном из трёх банков Марфин, УК или Аккорд? И уже туда по заяве БМ отправит деньги.
Потрібно чикати поки Вам прийде СМС, доти не можливо відправити гроші у ВТБ і т.д.
Не вводьте в оману про смс.
Як я вводжу в оману з СМС?
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Meridian
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Додано: Чет 03 тра, 2018 23:35
Фантом написав:
Всем спасибо. Буду завтра пробовать на ВТБ перевести, потому что допсоглашения на перевод денег в УК,Марфин или Аккорд уже не делают.
По результатам отпишусь.
Обов'язково відпішіться, тоді побачимо чи потрібно СМС повідомлення на телефон, чи я вводжу в оману!
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Meridian
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 21:12
Meridian написав: Фантом написав:
Всем спасибо. Буду завтра пробовать на ВТБ перевести, потому что допсоглашения на перевод денег в УК,Марфин или Аккорд уже не делают.
По результатам отпишусь.
Обов'язково відпішіться, тоді побачимо чи потрібно СМС повідомлення на телефон, чи я вводжу в оману!
В отделении подтвердили. Досрочно отдают только те депозиты по которым пришло СМС. Если в течении месяца после получения СМС за деньгами никто не придёт, то деньги перечислят нотариусу.
Можно открыть, тут же в отделении, текущий счёт в ВТБ и подписать допсоглашение, деньги переведут на этот счёт. Причём и гривну и валюту.
Если есть карты в ВТБ могут и на них перевести. Естественно с комиссией.
Ажиотажа нет, но почти все при деле.
П.С. Подписал допсоглашение, деньги сразу после досрочного разрыва уйдут в ВТБ, проценты начислят в полном объёме. Снятие 1%, ну или через депо на карту без комиссии.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 23:44
Фантом написав: Meridian написав: Фантом написав:
Всем спасибо. Буду завтра пробовать на ВТБ перевести, потому что допсоглашения на перевод денег в УК,Марфин или Аккорд уже не делают.
По результатам отпишусь.
Обов'язково відпішіться, тоді побачимо чи потрібно СМС повідомлення на телефон, чи я вводжу в оману!
В отделении подтвердили. Досрочно отдают только те депозиты по которым пришло СМС. Если в течении месяца после получения СМС за деньгами никто не придёт, то деньги перечислят нотариусу.
Можно открыть, тут же в отделении, текущий счёт в ВТБ и подписать допсоглашение, деньги переведут на этот счёт. Причём и гривну и валюту.
Если есть карты в ВТБ могут и на них перевести. Естественно с комиссией.
Ажиотажа нет, но почти все при деле.
П.С. Подписал допсоглашение, деньги сразу после досрочного разрыва уйдут в ВТБ, проценты начислят в полном объёме. Снятие 1%, ну или через депо на карту без комиссии.
Тоб-то я був правий! Надіюсь ВВС хватить мужності вибачитись за звинувачення в омані.
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Meridian
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 23:51
Meridian написав:
! Надіюсь ВВС хватить мужності вибачитись за звинувачення в омані.
Дивна ви людина. Про смс казочка для органазації черги. Віддають достроково без усіляких смс/листів/дзвінків.
Щось мені з ТАС "щастить"
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