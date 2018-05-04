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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 480481482483

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:49

Re: БМ БАНК

Всем спасибо. Буду завтра пробовать на ВТБ перевести, потому что допсоглашения на перевод денег в УК,Марфин или Аккорд уже не делают.
По результатам отпишусь.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 23:33

  BBC написав:
  Meridian написав:
  Фантом написав:Уважаемые товарищи.
Подскажите.
Завтра буду в Киеве проездом, могу заехать в отделение БМ банка.
Задача, за одно посещение решить проблему с гривневым депозитом, который заканчивается в январе следующего года. Есть текущий счёт в ВТБ.
Как я понял досрочно такие депо ещё не отдают. Но можно написать заявление в отделении и по досрочному завершению деньги переведут в ВТБ. Так ли это?
Или нужно сегодня открыть текущий в одном из трёх банков Марфин, УК или Аккорд? И уже туда по заяве БМ отправит деньги.


Потрібно чикати поки Вам прийде СМС, доти не можливо відправити гроші у ВТБ і т.д. :cry:
Не вводьте в оману про смс.


Як я вводжу в оману з СМС?
Meridian
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 23:35

  Фантом написав:Всем спасибо. Буду завтра пробовать на ВТБ перевести, потому что допсоглашения на перевод денег в УК,Марфин или Аккорд уже не делают.
По результатам отпишусь.


Обов'язково відпішіться, тоді побачимо чи потрібно СМС повідомлення на телефон, чи я вводжу в оману!
Meridian
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 21:12

  Meridian написав:
  Фантом написав:Всем спасибо. Буду завтра пробовать на ВТБ перевести, потому что допсоглашения на перевод денег в УК,Марфин или Аккорд уже не делают.
По результатам отпишусь.


Обов'язково відпішіться, тоді побачимо чи потрібно СМС повідомлення на телефон, чи я вводжу в оману!


В отделении подтвердили. Досрочно отдают только те депозиты по которым пришло СМС. Если в течении месяца после получения СМС за деньгами никто не придёт, то деньги перечислят нотариусу.
Можно открыть, тут же в отделении, текущий счёт в ВТБ и подписать допсоглашение, деньги переведут на этот счёт. Причём и гривну и валюту.
Если есть карты в ВТБ могут и на них перевести. Естественно с комиссией.
Ажиотажа нет, но почти все при деле.

П.С. Подписал допсоглашение, деньги сразу после досрочного разрыва уйдут в ВТБ, проценты начислят в полном объёме. Снятие 1%, ну или через депо на карту без комиссии.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 23:44

  Фантом написав:
  Meridian написав:
  Фантом написав:Всем спасибо. Буду завтра пробовать на ВТБ перевести, потому что допсоглашения на перевод денег в УК,Марфин или Аккорд уже не делают.
По результатам отпишусь.


Обов'язково відпішіться, тоді побачимо чи потрібно СМС повідомлення на телефон, чи я вводжу в оману!


В отделении подтвердили. Досрочно отдают только те депозиты по которым пришло СМС. Если в течении месяца после получения СМС за деньгами никто не придёт, то деньги перечислят нотариусу.
Можно открыть, тут же в отделении, текущий счёт в ВТБ и подписать допсоглашение, деньги переведут на этот счёт. Причём и гривну и валюту.
Если есть карты в ВТБ могут и на них перевести. Естественно с комиссией.
Ажиотажа нет, но почти все при деле.

П.С. Подписал допсоглашение, деньги сразу после досрочного разрыва уйдут в ВТБ, проценты начислят в полном объёме. Снятие 1%, ну или через депо на карту без комиссии.


Тоб-то я був правий! Надіюсь ВВС хватить мужності вибачитись за звинувачення в омані.
Meridian
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 23:51

Re: БМ БАНК

  Meridian написав:! Надіюсь ВВС хватить мужності вибачитись за звинувачення в омані.
Дивна ви людина. Про смс казочка для органазації черги. Віддають достроково без усіляких смс/листів/дзвінків.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 06:01

  BBC написав:
  Meridian написав:! Надіюсь ВВС хватить мужності вибачитись за звинувачення в омані.
Дивна ви людина. Про смс казочка для органазації черги. Віддають достроково без усіляких смс/листів/дзвінків.

Напишите в лс к кому подойти и не ожидать смс
никому не верю
sens
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