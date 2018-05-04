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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 481482483484

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 07:38

Re: БМ БАНК

Товарищ недавно забрал. Окончание середина июня. Без СМС. Ему в отделении и мне по телефону сказали, что отдают до 31 июля. Затем будет новая партия на отдачу. Осенним якобы ждать СМС. Буду в 20х числах рядом- обязательно зайду. У меня октябрь.
BBC написав:
  Meridian написав:! Надіюсь ВВС хватить мужності вибачитись за звинувачення в омані.
Дивна ви людина. Про смс казочка для органазації черги. Віддають достроково без усіляких смс/листів/дзвінків.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 07:48

  la9 написав:
  Фантом написав:П.С. Подписал допсоглашение, деньги сразу после досрочного разрыва уйдут в ВТБ, проценты начислят в полном объёме. Снятие 1%, ну или через депо на карту без комиссии.

А как выдают в БМ досрочно завершенные депо через кассу - без комиссии?

Без комиссии и со всеми начисленными процентами, на дату разрыва депозита. При мне парень забирал июньский депозит, ему СМС пришла, выплатили всё.

П.С. После подписания допсоглашения. Менеджер предлагает закрыть все счета.
Спросил. Если выплата процентов ежемесячно, то куда будут зачисляться проценты до разрыва депо. Ответила, что сразу на счёт в ВТБ.
Востаннє редагувалось Фантом в Суб 05 тра, 2018 07:58, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 07:57

Re: БМ БАНК

Если выплата на текущий или есть текущий- то быстро. Если на карту- надо ждать 1-2 часа. И очередь ожидающих. Товарищ открыл за 50грн. текущий и снял моментально. Валюта
lel
 
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  #<1 ... 481482483484
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