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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 тра, 2018 07:38
Re: БМ БАНК
Товарищ недавно забрал. Окончание середина июня. Без СМС. Ему в отделении и мне по телефону сказали, что отдают до 31 июля. Затем будет новая партия на отдачу. Осенним якобы ждать СМС. Буду в 20х числах рядом- обязательно зайду. У меня октябрь.
Додано: Суб 05 тра, 2018 07:48
Без комиссии и со всеми начисленными процентами, на дату разрыва депозита. При мне парень забирал июньский депозит, ему СМС пришла, выплатили всё.
П.С. После подписания допсоглашения. Менеджер предлагает закрыть все счета.
Спросил. Если выплата процентов ежемесячно, то куда будут зачисляться проценты до разрыва депо. Ответила, что сразу на счёт в ВТБ.
Востаннє редагувалось Фантом в Суб 05 тра, 2018 07:58, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 05 тра, 2018 07:57
Re: БМ БАНК
Если выплата на текущий или есть текущий- то быстро. Если на карту- надо ждать 1-2 часа. И очередь ожидающих. Товарищ открыл за 50грн. текущий и снял моментально. Валюта
Додано: Суб 05 тра, 2018 10:48
Думаете есть особые правила для регионов?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 05 тра, 2018 12:58
BBC, не думаю - знаю. Ранее описывал свою ситуацию.
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