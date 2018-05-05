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БМ БАНК
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Додано: Суб 05 тра, 2018 07:38
Товарищ недавно забрал. Окончание середина июня. Без СМС. Ему в отделении и мне по телефону сказали, что отдают до 31 июля. Затем будет новая партия на отдачу. Осенним якобы ждать СМС. Буду в 20х числах рядом- обязательно зайду. У меня октябрь.
BBC написав: Meridian написав:
! Надіюсь ВВС хватить мужності вибачитись за звинувачення в омані.
Дивна ви людина. Про смс казочка для органазації черги. Віддають достроково без усіляких смс/листів/дзвінків.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 07:48
la9 написав: Фантом написав:
П.С. Подписал допсоглашение, деньги сразу после досрочного разрыва уйдут в ВТБ, проценты начислят в полном объёме. Снятие 1%, ну или через депо на карту без комиссии.
А как выдают в БМ досрочно завершенные депо через кассу - без комиссии?
Без комиссии и со всеми начисленными процентами, на дату разрыва депозита. При мне парень забирал июньский депозит, ему СМС пришла, выплатили всё.
П.С. После подписания допсоглашения. Менеджер предлагает закрыть все счета.
Спросил. Если выплата процентов ежемесячно, то куда будут зачисляться проценты до разрыва депо. Ответила, что сразу на счёт в ВТБ.
Востаннє редагувалось Фантом
в Суб 05 тра, 2018 07:58, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 07:57
Если выплата на текущий или есть текущий- то быстро. Если на карту- надо ждать 1-2 часа. И очередь ожидающих. Товарищ открыл за 50грн. текущий и снял моментально. Валюта
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Додано: Суб 05 тра, 2018 10:48
v-m- написав: BBC написав:
Про смс казочка для органазації черги. Віддають достроково без усіляких смс/листів/дзвінків.
Для жителей пространства внутри окружной дороги - может и так. Для остальных жителей Украины - чистой воды дезинформация.
Думаете есть особые правила для регионов?
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Суб 05 тра, 2018 12:58
BBC
, не думаю - знаю. Ранее описывал свою ситуацию
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v-m-
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Додано: Суб 05 тра, 2018 20:19
Фантом написав:
Менеджеры даже графика выплат пока не знают.
А ВТБ знает
У них надбавка к процентной ставке по депозитам +1% в грн и +0,5% в валюте для бывших БМшников действует только до 1 июля.
Т.е. к концу июня БМ намерен со всеми рассчитаться.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Суб 05 тра, 2018 20:22
lubopytnaya написав: Фантом написав:
Менеджеры даже графика выплат пока не знают.
А ВТБ знает
У них надбавка к процентной ставке по депозитам +1% в грн и +0,5% в валюте для бывших БМшников действует только до 1 июля.
Т.е. к концу июня БМ намерен со всеми рассчитаться.
Честно говоря не интересовался. В ВТБ всё под завязку и столбов ещё хватает.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 21:59
BBC написав: Meridian написав:
! Надіюсь ВВС хватить мужності вибачитись за звинувачення в омані.
Дивна ви людина. Про смс казочка для органазації черги. Віддають достроково без усіляких смс/листів/дзвінків.
Ви із Києва?
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Meridian
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Додано: Суб 05 тра, 2018 22:03
Meridian написав: BBC написав: Meridian написав:
! Надіюсь ВВС хватить мужності вибачитись за звинувачення в омані.
Дивна ви людина. Про смс казочка для органазації черги. Віддають достроково без усіляких смс/листів/дзвінків.
Ви із Києва?
Так. Пишеться не "із", а "з".
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Суб 05 тра, 2018 18:57
Aps
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15028
|2128912
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