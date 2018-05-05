Meridian написав:ВВС, ну якщо Ви з Києва а не із Києва, в такому разі пропоную зі мною в понеділок підїхати в БМ Банк і заробити 100 баків. Якщо мені дозволять забрати в цей день депо яке закінчується в серпні без СМС то я Вам відстьогую 100 баксів, а якщо говорять дочекатись СМС на мобільний, а потім приходити за депо, то Ви мені відстьогуєте 100 баків! Ну, як готові?
Цікава пропозиція, але ні не готовий. Причин кілька, але головна це завантаженість на роботі найближчих два тижні. Але маю одну пораду звертайтесь не усно, а письмово й безумовно, що якщо сума велика то можуть готівкою й не віддати.
Маю вже досвід отримання евро з товаришем зо два тижні тому забирав. Пручались, але після письмової заяви евро віддали з усіма відсотками на дату видачі. Причину вказуйте повідомлення на сайті БМ. Це зайняло щось близько трьох годин часу.