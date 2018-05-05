Meridian написав:ВВС, ну якщо Ви з Києва а не із Києва, в такому разі пропоную зі мною в понеділок підїхати в БМ Банк і заробити 100 баків. Якщо мені дозволять забрати в цей день депо яке закінчується в серпні без СМС то я Вам відстьогую 100 баксів, а якщо говорять дочекатись СМС на мобільний, а потім приходити за депо, то Ви мені відстьогуєте 100 баків! Ну, як готові?
Цікава пропозиція, але ні не готовий. Причин кілька, але головна це завантаженість на роботі найближчих два тижні. Але маю одну пораду звертайтесь не усно, а письмово й безумовно, що якщо сума велика то можуть готівкою й не віддати. Маю вже досвід отримання евро з товаришем зо два тижні тому забирав. Пручались, але після письмової заяви евро віддали з усіма відсотками на дату видачі. Причину вказуйте повідомлення на сайті БМ. Це зайняло щось близько трьох годин часу.
Meridian написав:ВВС, ну якщо Ви з Києва а не із Києва, в такому разі пропоную зі мною в понеділок підїхати в БМ Банк і заробити 100 баків. Якщо мені дозволять забрати в цей день депо яке закінчується в серпні без СМС то я Вам відстьогую 100 баксів, а якщо говорять дочекатись СМС на мобільний, а потім приходити за депо, то Ви мені відстьогуєте 100 баків! Ну, як готові?
Вам принципиально получить сейчас а не предположим через 2 недели? Вы же из Киева? По сути BBC прав. Главное проявить и продемонстрировать свою решительность. Если Вам так важно получить сейчас то предварительно изучив Гражданский кодекс и закон о НБУ пишите заявление с требованием выдать деньги. Ссылаетесь на конкретные статьи и на сообщение на их сайте. Требуете поставить вх. номер и пообщаться с руководством. Вызываете полицию (ОСГ). Шансы получить деньги повышаются : )