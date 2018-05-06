Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / БМ БАНК БМ БАНК + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 482483484485 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. БМ БАНК 3.3 5 124 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 34 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 4% 5 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 7% 9 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 36 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 32% 40 Всього голосів : 124 Додано: Нед 06 тра, 2018 09:30 Meridian написав: ВВС, ну якщо Ви з Києва а не із Києва, в такому разі пропоную зі мною в понеділок підїхати в БМ Банк і заробити 100 баків. Якщо мені дозволять забрати в цей день депо яке закінчується в серпні без СМС то я Вам відстьогую 100 баксів, а якщо говорять дочекатись СМС на мобільний, а потім приходити за депо, то Ви мені відстьогуєте 100 баків! Ну, як готові? ВВС, ну якщо Ви з Києва а не із Києва, в такому разі пропоную зі мною в понеділок підїхати в БМ Банк і заробити 100 баків. Якщо мені дозволять забрати в цей день депо яке закінчується в серпні без СМС то я Вам відстьогую 100 баксів, а якщо говорять дочекатись СМС на мобільний, а потім приходити за депо, то Ви мені відстьогуєте 100 баків! Ну, як готові?

Цікава пропозиція, але ні не готовий. Причин кілька, але головна це завантаженість на роботі найближчих два тижні. Але маю одну пораду звертайтесь не усно, а письмово й безумовно, що якщо сума велика то можуть готівкою й не віддати.

Маю вже досвід отримання евро з товаришем зо два тижні тому забирав. Пручались, але після письмової заяви евро віддали з усіма відсотками на дату видачі. Причину вказуйте повідомлення на сайті БМ. Це зайняло щось близько трьох годин часу. Цікава пропозиція, але ні не готовий. Причин кілька, але головна це завантаженість на роботі найближчих два тижні. Але маю одну пораду звертайтесь не усно, а письмово й безумовно, що якщо сума велика то можуть готівкою й не віддати.Маю вже досвід отримання евро з товаришем зо два тижні тому забирав. Пручались, але після письмової заяви евро віддали з усіма відсотками на дату видачі. Причину вказуйте повідомлення на сайті БМ. Це зайняло щось близько трьох годин часу. Щось мені з ТАС "щастить" BBC

Повідомлень: 13229 З нами з: 12.08.10 Подякував: 1009 раз. Подякували: 1099 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 тра, 2018 13:45 Meridian написав: ВВС, ну якщо Ви з Києва а не із Києва, в такому разі пропоную зі мною в понеділок підїхати в БМ Банк і заробити 100 баків. Якщо мені дозволять забрати в цей день депо яке закінчується в серпні без СМС то я Вам відстьогую 100 баксів, а якщо говорять дочекатись СМС на мобільний, а потім приходити за депо, то Ви мені відстьогуєте 100 баків! Ну, як готові? ВВС, ну якщо Ви з Києва а не із Києва, в такому разі пропоную зі мною в понеділок підїхати в БМ Банк і заробити 100 баків. Якщо мені дозволять забрати в цей день депо яке закінчується в серпні без СМС то я Вам відстьогую 100 баксів, а якщо говорять дочекатись СМС на мобільний, а потім приходити за депо, то Ви мені відстьогуєте 100 баків! Ну, як готові? Вам принципиально получить сейчас а не предположим через 2 недели? Вы же из Киева?

По сути BBC прав. Главное проявить и продемонстрировать свою решительность. Если Вам так важно получить сейчас то предварительно изучив Гражданский кодекс и закон о НБУ пишите заявление с требованием выдать деньги. Ссылаетесь на конкретные статьи и на сообщение на их сайте. Требуете поставить вх. номер и пообщаться с руководством. Вызываете полицию (ОСГ). Шансы получить деньги повышаются : ) Вам принципиально получить сейчас а не предположим через 2 недели? Вы же из Киева?По сути BBC прав. Главное проявить и продемонстрировать свою решительность. Если Вам так важно получить сейчас то предварительно изучив Гражданский кодекс и закон о НБУ пишите заявление с требованием выдать деньги. Ссылаетесь на конкретные статьи и на сообщение на их сайте. Требуете поставить вх. номер и пообщаться с руководством. Вызываете полицию (ОСГ). Шансы получить деньги повышаются : ) Surferlox

Повідомлень: 33 З нами з: 19.03.18 Подякував: 2 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 тра, 2018 16:21 Surferlox написав: Meridian написав: ВВС, ну якщо Ви з Києва а не із Києва, в такому разі пропоную зі мною в понеділок підїхати в БМ Банк і заробити 100 баків. Якщо мені дозволять забрати в цей день депо яке закінчується в серпні без СМС то я Вам відстьогую 100 баксів, а якщо говорять дочекатись СМС на мобільний, а потім приходити за депо, то Ви мені відстьогуєте 100 баків! Ну, як готові? ВВС, ну якщо Ви з Києва а не із Києва, в такому разі пропоную зі мною в понеділок підїхати в БМ Банк і заробити 100 баків. Якщо мені дозволять забрати в цей день депо яке закінчується в серпні без СМС то я Вам відстьогую 100 баксів, а якщо говорять дочекатись СМС на мобільний, а потім приходити за депо, то Ви мені відстьогуєте 100 баків! Ну, як готові? Вам принципиально получить сейчас а не предположим через 2 недели? Вы же из Киева?

По сути BBC прав. Главное проявить и продемонстрировать свою решительность. Если Вам так важно получить сейчас то предварительно изучив Гражданский кодекс и закон о НБУ пишите заявление с требованием выдать деньги. Ссылаетесь на конкретные статьи и на сообщение на их сайте. Требуете поставить вх. номер и пообщаться с руководством. Вызываете полицию (ОСГ). Шансы получить деньги повышаются : ) Вам принципиально получить сейчас а не предположим через 2 недели? Вы же из Киева?По сути BBC прав. Главное проявить и продемонстрировать свою решительность. Если Вам так важно получить сейчас то предварительно изучив Гражданский кодекс и закон о НБУ пишите заявление с требованием выдать деньги. Ссылаетесь на конкретные статьи и на сообщение на их сайте. Требуете поставить вх. номер и пообщаться с руководством. Вызываете полицию (ОСГ). Шансы получить деньги повышаются : )

Еще можно объявить голодовку и выкрикивать лозунги в банке - для экстремалов Еще можно объявить голодовку и выкрикивать лозунги в банке - для экстремалов никому не верю sens

Повідомлень: 10748 З нами з: 12.09.13 Подякував: 29 раз. Подякували: 629 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 тра, 2018 16:41 sens написав: Surferlox написав: Meridian написав: ВВС, ну якщо Ви з Києва а не із Києва, в такому разі пропоную зі мною в понеділок підїхати в БМ Банк і заробити 100 баків. Якщо мені дозволять забрати в цей день депо яке закінчується в серпні без СМС то я Вам відстьогую 100 баксів, а якщо говорять дочекатись СМС на мобільний, а потім приходити за депо, то Ви мені відстьогуєте 100 баків! Ну, як готові? ВВС, ну якщо Ви з Києва а не із Києва, в такому разі пропоную зі мною в понеділок підїхати в БМ Банк і заробити 100 баків. Якщо мені дозволять забрати в цей день депо яке закінчується в серпні без СМС то я Вам відстьогую 100 баксів, а якщо говорять дочекатись СМС на мобільний, а потім приходити за депо, то Ви мені відстьогуєте 100 баків! Ну, як готові? Вам принципиально получить сейчас а не предположим через 2 недели? Вы же из Киева?

По сути BBC прав. Главное проявить и продемонстрировать свою решительность. Если Вам так важно получить сейчас то предварительно изучив Гражданский кодекс и закон о НБУ пишите заявление с требованием выдать деньги. Ссылаетесь на конкретные статьи и на сообщение на их сайте. Требуете поставить вх. номер и пообщаться с руководством. Вызываете полицию (ОСГ). Шансы получить деньги повышаются : ) Вам принципиально получить сейчас а не предположим через 2 недели? Вы же из Киева?По сути BBC прав. Главное проявить и продемонстрировать свою решительность. Если Вам так важно получить сейчас то предварительно изучив Гражданский кодекс и закон о НБУ пишите заявление с требованием выдать деньги. Ссылаетесь на конкретные статьи и на сообщение на их сайте. Требуете поставить вх. номер и пообщаться с руководством. Вызываете полицию (ОСГ). Шансы получить деньги повышаются : )

Еще можно объявить голодовку и выкрикивать лозунги в банке - для экстремалов Еще можно объявить голодовку и выкрикивать лозунги в банке - для экстремалов

Это не наш метод. (с) Это не наш метод. (с) darmet Повідомлень: 2390 З нами з: 29.03.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 155 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 тра, 2018 23:22 Surferlox написав: Meridian написав: ВВС, ну якщо Ви з Києва а не із Києва, в такому разі пропоную зі мною в понеділок підїхати в БМ Банк і заробити 100 баків. Якщо мені дозволять забрати в цей день депо яке закінчується в серпні без СМС то я Вам відстьогую 100 баксів, а якщо говорять дочекатись СМС на мобільний, а потім приходити за депо, то Ви мені відстьогуєте 100 баків! Ну, як готові? ВВС, ну якщо Ви з Києва а не із Києва, в такому разі пропоную зі мною в понеділок підїхати в БМ Банк і заробити 100 баків. Якщо мені дозволять забрати в цей день депо яке закінчується в серпні без СМС то я Вам відстьогую 100 баксів, а якщо говорять дочекатись СМС на мобільний, а потім приходити за депо, то Ви мені відстьогуєте 100 баків! Ну, як готові? Вам принципиально получить сейчас а не предположим через 2 недели? Вы же из Киева?

По сути BBC прав. Главное проявить и продемонстрировать свою решительность. Если Вам так важно получить сейчас то предварительно изучив Гражданский кодекс и закон о НБУ пишите заявление с требованием выдать деньги. Ссылаетесь на конкретные статьи и на сообщение на их сайте. Требуете поставить вх. номер и пообщаться с руководством. Вызываете полицию (ОСГ). Шансы получить деньги повышаются : ) Вам принципиально получить сейчас а не предположим через 2 недели? Вы же из Киева?По сути BBC прав. Главное проявить и продемонстрировать свою решительность. Если Вам так важно получить сейчас то предварительно изучив Гражданский кодекс и закон о НБУ пишите заявление с требованием выдать деньги. Ссылаетесь на конкретные статьи и на сообщение на их сайте. Требуете поставить вх. номер и пообщаться с руководством. Вызываете полицию (ОСГ). Шансы получить деньги повышаются : )



Мені зовсім не принципово, Ви просто не зрозуміли суті розмови! Відсотки капають, життя продовжується. Мова про те, що ВВС пише що віддають достроково без питань, а мені сказали, і не раз, що б не суєтитись і дочекатись СМС повідомлення і аж тоді приходити в банк Мені зовсім не принципово, Ви просто не зрозуміли суті розмови! Відсотки капають, життя продовжується. Мова про те, що ВВС пише що віддають достроково без питань, а мені сказали, і не раз, що б не суєтитись і дочекатись СМС повідомлення і аж тоді приходити в банк Meridian Повідомлень: 833 З нами з: 09.04.14 Подякував: 58 раз. Подякували: 198 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 тра, 2018 03:08 Я не писав, що без питань. А писав, що смс не обов'язкова умова. Щось мені з ТАС "щастить" BBC

Повідомлень: 13229 З нами з: 12.08.10 Подякував: 1009 раз. Подякували: 1099 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 482483484485 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Альфа-Банк 1 ... 5607 , 5608 , 5609

Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32 Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32 56088 7204793

BBC Нед 06 тра, 2018 22:18 Райффайзен Банк Аваль 1 ... 549 , 550 , 551

Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30 Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30 5506 1342881

IMPRINTER Нед 06 тра, 2018 19:33 Банк Восток 1 ... 88 , 89 , 90

Anonymous » Сер 16 бер, 2005 17:35 Anonymous » Сер 16 бер, 2005 17:35 898 210220

IMPRINTER Нед 06 тра, 2018 18:37