Meridian написав:ВВС, ну якщо Ви з Києва а не із Києва, в такому разі пропоную зі мною в понеділок підїхати в БМ Банк і заробити 100 баків. Якщо мені дозволять забрати в цей день депо яке закінчується в серпні без СМС то я Вам відстьогую 100 баксів, а якщо говорять дочекатись СМС на мобільний, а потім приходити за депо, то Ви мені відстьогуєте 100 баків! Ну, як готові?
Цікава пропозиція, але ні не готовий. Причин кілька, але головна це завантаженість на роботі найближчих два тижні. Але маю одну пораду звертайтесь не усно, а письмово й безумовно, що якщо сума велика то можуть готівкою й не віддати. Маю вже досвід отримання евро з товаришем зо два тижні тому забирав. Пручались, але після письмової заяви евро віддали з усіма відсотками на дату видачі. Причину вказуйте повідомлення на сайті БМ. Це зайняло щось близько трьох годин часу.
Meridian написав:ВВС, ну якщо Ви з Києва а не із Києва, в такому разі пропоную зі мною в понеділок підїхати в БМ Банк і заробити 100 баків. Якщо мені дозволять забрати в цей день депо яке закінчується в серпні без СМС то я Вам відстьогую 100 баксів, а якщо говорять дочекатись СМС на мобільний, а потім приходити за депо, то Ви мені відстьогуєте 100 баків! Ну, як готові?
Вам принципиально получить сейчас а не предположим через 2 недели? Вы же из Киева? По сути BBC прав. Главное проявить и продемонстрировать свою решительность. Если Вам так важно получить сейчас то предварительно изучив Гражданский кодекс и закон о НБУ пишите заявление с требованием выдать деньги. Ссылаетесь на конкретные статьи и на сообщение на их сайте. Требуете поставить вх. номер и пообщаться с руководством. Вызываете полицию (ОСГ). Шансы получить деньги повышаются : )
Meridian написав:ВВС, ну якщо Ви з Києва а не із Києва, в такому разі пропоную зі мною в понеділок підїхати в БМ Банк і заробити 100 баків. Якщо мені дозволять забрати в цей день депо яке закінчується в серпні без СМС то я Вам відстьогую 100 баксів, а якщо говорять дочекатись СМС на мобільний, а потім приходити за депо, то Ви мені відстьогуєте 100 баків! Ну, як готові?
Вам принципиально получить сейчас а не предположим через 2 недели? Вы же из Киева? По сути BBC прав. Главное проявить и продемонстрировать свою решительность. Если Вам так важно получить сейчас то предварительно изучив Гражданский кодекс и закон о НБУ пишите заявление с требованием выдать деньги. Ссылаетесь на конкретные статьи и на сообщение на их сайте. Требуете поставить вх. номер и пообщаться с руководством. Вызываете полицию (ОСГ). Шансы получить деньги повышаются : )
Еще можно объявить голодовку и выкрикивать лозунги в банке - для экстремалов
Meridian написав:ВВС, ну якщо Ви з Києва а не із Києва, в такому разі пропоную зі мною в понеділок підїхати в БМ Банк і заробити 100 баків. Якщо мені дозволять забрати в цей день депо яке закінчується в серпні без СМС то я Вам відстьогую 100 баксів, а якщо говорять дочекатись СМС на мобільний, а потім приходити за депо, то Ви мені відстьогуєте 100 баків! Ну, як готові?
Вам принципиально получить сейчас а не предположим через 2 недели? Вы же из Киева? По сути BBC прав. Главное проявить и продемонстрировать свою решительность. Если Вам так важно получить сейчас то предварительно изучив Гражданский кодекс и закон о НБУ пишите заявление с требованием выдать деньги. Ссылаетесь на конкретные статьи и на сообщение на их сайте. Требуете поставить вх. номер и пообщаться с руководством. Вызываете полицию (ОСГ). Шансы получить деньги повышаются : )
Еще можно объявить голодовку и выкрикивать лозунги в банке - для экстремалов
Meridian написав:ВВС, ну якщо Ви з Києва а не із Києва, в такому разі пропоную зі мною в понеділок підїхати в БМ Банк і заробити 100 баків. Якщо мені дозволять забрати в цей день депо яке закінчується в серпні без СМС то я Вам відстьогую 100 баксів, а якщо говорять дочекатись СМС на мобільний, а потім приходити за депо, то Ви мені відстьогуєте 100 баків! Ну, як готові?
Вам принципиально получить сейчас а не предположим через 2 недели? Вы же из Киева? По сути BBC прав. Главное проявить и продемонстрировать свою решительность. Если Вам так важно получить сейчас то предварительно изучив Гражданский кодекс и закон о НБУ пишите заявление с требованием выдать деньги. Ссылаетесь на конкретные статьи и на сообщение на их сайте. Требуете поставить вх. номер и пообщаться с руководством. Вызываете полицию (ОСГ). Шансы получить деньги повышаются : )
Мені зовсім не принципово, Ви просто не зрозуміли суті розмови! Відсотки капають, життя продовжується. Мова про те, що ВВС пише що віддають достроково без питань, а мені сказали, і не раз, що б не суєтитись і дочекатись СМС повідомлення і аж тоді приходити в банк
с 10 и 28 мая вступают в силу новые тарифы на обслуживание карточных и текущих счетов: Комісія за обслуговування поточного рахунку, в тому числі рахунку «Накопичувальний»*** 500 грн., але не більше залишку на рахунку, Комісія стягується щомісячно, в останній робочий день місяця,*** Тариф починає діяти з 01.05.2018. остались деньги на "Накопичувальному". Надеялась дотянуть до средины июня, когда депозиты заканчиваются, но придется ехать в районе предпоследних дней мая закрывать этот Накопительный, иначе снимут 500 грн 31 мая. правильно я понимаю что если 29-30 мая заберу остаток и закрою счет, то сберегу 500 грн за абонплату? и если я обращусь в банк с этим вопросом, не закроют ли тогда по случаю досрочно мои депозиты не дожидаясь СМС и срока в июне?