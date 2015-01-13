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Обслуговування в українських
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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 483484485486

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
40
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 08:44

Re: БМ БАНК

На пару акков выплатили свифтом по реквизитам евро/баксов под фонд после окончания срока депо. Процы с ошибкой отправили, но после уточнения реквизитов, всё зашло. Потерь нет. Доволен. Другим банкам есть чему поучиться...
kreuz
 
Повідомлень: 946
З нами з: 10.12.07
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  #<1 ... 483484485486
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