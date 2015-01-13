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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 тра, 2018 08:44
На пару акков выплатили свифтом по реквизитам евро/баксов под фонд после окончания срока депо. Процы с ошибкой отправили, но после уточнения реквизитов, всё зашло. Потерь нет. Доволен. Другим банкам есть чему поучиться...
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