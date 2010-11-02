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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 483484485486

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
40
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 22:27

все 3.14здец !

http://www.bmbank.com.ua/ua/news?pid=2431
http://www.bmbank.com.ua/ua/news?pid=2424
15.05.2018
Шановні клієнти!
Прийнято рішення про припинення банківської діяльності БМ БАНК в Україні. БМ БАНК є частиною однієї з найбільших в Європі міжнародних фінансових груп – групи ВТБ, і в Україні вона також представлена VTB Bank. Сьогодні це один з найбільш стабільних банків в країні. Гарантуючи виконання договірних зобов'язань перед нашими клієнтами, ми рекомендуємо Вам залишитися клієнтом Групи ВТБ і перейти на обслуговування в VTB Bank (Україна). 
Пропонуючи привабливі депозитні програми та надійні фінансові рішення, VTB Bank приготував для Вас Welcome Bonus - додаткові 1% річних до вкладу в гривні і 0,5% в валюті. Це є унікальною можливістью примножити свої заощадження, забезпечивши високий рівень сервісу Групи ВТБ.
Перейти в VTB Bank – це три кроки:
1. Прийти до відділення БМ БАНК або в одне з відділень VTB Bank в Києві, Харкові чи Дніпрі (карта відділень). 
2. Відкрити поточний рахунок.
3. Розмістити депозит або особисто, або через Інтернет-банкінг VTB Bank.
 Якщо Ви вже визначилися з банком, Ви можете проінформувати наших менеджерів про те, що змінили своє рішення, і ми подбаємо про комфортний перехід до VTB Bank. 
VTB Bank має у своєму розпорядженні всі необхідні ресурси та управлінський досвід для якісного обслуговування клієнтів і безумовного виконання всіх узятих перед Вами зобов'язань.

З повагою,  
Володимир Чорновіл, 
Голова Правління БМ БАНК

15.05.2018
Шановні клієнти!
Шановні клієнти, повідомляємо Вам, що з 15.05.2018р. гаряча лінія Банку 0800-305-305, також альтернативні канали зв'язку (Viber, WhatsApp і номер + 38-050-440-49-43) працюють з 8:00 до 20:00 щодня без вихідних і свят. У неробочий час інформаційної підтримки Ви можете залишити своє питання через форму «Поставити питання співробітнику Банку» на корпоративному сайті Банку. У робочий час інформаційної підтримки співробітник Банку надасть Вам або письмову відповідь, або зв'яжеться з Вами за вказаним контактним номером телефону.
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 22:29

Прийнято рішення про припинення банківської діяльності БМ БА

ГДЕ СМС и ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ?
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10757
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 629 раз.
 
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  #<1 ... 483484485486
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