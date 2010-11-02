Додано: Вів 15 тра, 2018 22:27

15.05.2018Шановні клієнти!Прийнято рішення про припинення банківської діяльності БМ БАНК в Україні. БМ БАНК є частиною однієї з найбільших в Європі міжнародних фінансових груп – групи ВТБ, і в Україні вона також представлена VTB Bank. Сьогодні це один з найбільш стабільних банків в країні. Гарантуючи виконання договірних зобов'язань перед нашими клієнтами, ми рекомендуємо Вам залишитися клієнтом Групи ВТБ і перейти на обслуговування в VTB Bank (Україна).Пропонуючи привабливі депозитні програми та надійні фінансові рішення, VTB Bank приготував для Вас Welcome Bonus - додаткові 1% річних до вкладу в гривні і 0,5% в валюті. Це є унікальною можливістью примножити свої заощадження, забезпечивши високий рівень сервісу Групи ВТБ.Перейти в VTB Bank – це три кроки:1. Прийти до відділення БМ БАНК або в одне з відділень VTB Bank в Києві, Харкові чи Дніпрі (карта відділень).2. Відкрити поточний рахунок.3. Розмістити депозит або особисто, або через Інтернет-банкінг VTB Bank.Якщо Ви вже визначилися з банком, Ви можете проінформувати наших менеджерів про те, що змінили своє рішення, і ми подбаємо про комфортний перехід до VTB Bank.VTB Bank має у своєму розпорядженні всі необхідні ресурси та управлінський досвід для якісного обслуговування клієнтів і безумовного виконання всіх узятих перед Вами зобов'язань.З повагою,Володимир Чорновіл,Голова Правління БМ БАНК15.05.2018Шановні клієнти!Шановні клієнти, повідомляємо Вам, що з 15.05.2018р. гаряча лінія Банку 0800-305-305, також альтернативні канали зв'язку (Viber, WhatsApp і номер + 38-050-440-49-43) працюють з 8:00 до 20:00 щодня без вихідних і свят. У неробочий час інформаційної підтримки Ви можете залишити своє питання через форму «Поставити питання співробітнику Банку» на корпоративному сайті Банку. У робочий час інформаційної підтримки співробітник Банку надасть Вам або письмову відповідь, або зв'яжеться з Вами за вказаним контактним номером телефону.