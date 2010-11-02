http://www.bmbank.com.ua/ua/news?pid=2431 http://www.bmbank.com.ua/ua/news?pid=2424 15.05.2018 Шановні клієнти! Прийнято рішення про припинення банківської діяльності БМ БАНК в Україні. БМ БАНК є частиною однієї з найбільших в Європі міжнародних фінансових груп – групи ВТБ, і в Україні вона також представлена VTB Bank. Сьогодні це один з найбільш стабільних банків в країні. Гарантуючи виконання договірних зобов'язань перед нашими клієнтами, ми рекомендуємо Вам залишитися клієнтом Групи ВТБ і перейти на обслуговування в VTB Bank (Україна). Пропонуючи привабливі депозитні програми та надійні фінансові рішення, VTB Bank приготував для Вас Welcome Bonus - додаткові 1% річних до вкладу в гривні і 0,5% в валюті. Це є унікальною можливістью примножити свої заощадження, забезпечивши високий рівень сервісу Групи ВТБ. Перейти в VTB Bank – це три кроки: 1. Прийти до відділення БМ БАНК або в одне з відділень VTB Bank в Києві, Харкові чи Дніпрі (карта відділень). 2. Відкрити поточний рахунок. 3. Розмістити депозит або особисто, або через Інтернет-банкінг VTB Bank. Якщо Ви вже визначилися з банком, Ви можете проінформувати наших менеджерів про те, що змінили своє рішення, і ми подбаємо про комфортний перехід до VTB Bank. VTB Bank має у своєму розпорядженні всі необхідні ресурси та управлінський досвід для якісного обслуговування клієнтів і безумовного виконання всіх узятих перед Вами зобов'язань.
З повагою, Володимир Чорновіл, Голова Правління БМ БАНК
15.05.2018 Шановні клієнти! Шановні клієнти, повідомляємо Вам, що з 15.05.2018р. гаряча лінія Банку 0800-305-305, також альтернативні канали зв'язку (Viber, WhatsApp і номер + 38-050-440-49-43) працюють з 8:00 до 20:00 щодня без вихідних і свят. У неробочий час інформаційної підтримки Ви можете залишити своє питання через форму «Поставити питання співробітнику Банку» на корпоративному сайті Банку. У робочий час інформаційної підтримки співробітник Банку надасть Вам або письмову відповідь, або зв'яжеться з Вами за вказаним контактним номером телефону.
Шановні клієнти, повідомляємо Вам, що з 01.06.2018 АТ "БМ БАНК" припиняє роботу систем "Клієнт-банк" та "Інтернет-Банкінг для фізичних осіб". Звертаємо Вашу увагу на те, що останній робочий день систем - 31.05.2018.
sens написав:http://www.bmbank.com.ua/ua/news?pid=2431 http://www.bmbank.com.ua/ua/news?pid=2424 15.05.2018 Шановні клієнти! Прийнято рішення про припинення банківської діяльності БМ БАНК в Україні. БМ БАНК є частиною однієї з найбільших в Європі міжнародних фінансових груп – групи ВТБ, і в Україні вона також представлена VTB Bank. Сьогодні це один з найбільш стабільних банків в країні. Гарантуючи виконання договірних зобов'язань перед нашими клієнтами, ми рекомендуємо Вам залишитися клієнтом Групи ВТБ і перейти на обслуговування в VTB Bank (Україна). Пропонуючи привабливі депозитні програми та надійні фінансові рішення, VTB Bank приготував для Вас Welcome Bonus - додаткові 1% річних до вкладу в гривні і 0,5% в валюті. Це є унікальною можливістью примножити свої заощадження, забезпечивши високий рівень сервісу Групи ВТБ. Перейти в VTB Bank – це три кроки: 1. Прийти до відділення БМ БАНК або в одне з відділень VTB Bank в Києві, Харкові чи Дніпрі (карта відділень). 2. Відкрити поточний рахунок. 3. Розмістити депозит або особисто, або через Інтернет-банкінг VTB Bank. Якщо Ви вже визначилися з банком, Ви можете проінформувати наших менеджерів про те, що змінили своє рішення, і ми подбаємо про комфортний перехід до VTB Bank. VTB Bank має у своєму розпорядженні всі необхідні ресурси та управлінський досвід для якісного обслуговування клієнтів і безумовного виконання всіх узятих перед Вами зобов'язань.
З повагою, Володимир Чорновіл, Голова Правління БМ БАНК
15.05.2018 Шановні клієнти! Шановні клієнти, повідомляємо Вам, що з 15.05.2018р. гаряча лінія Банку 0800-305-305, також альтернативні канали зв'язку (Viber, WhatsApp і номер + 38-050-440-49-43) працюють з 8:00 до 20:00 щодня без вихідних і свят. У неробочий час інформаційної підтримки Ви можете залишити своє питання через форму «Поставити питання співробітнику Банку» на корпоративному сайті Банку. У робочий час інформаційної підтримки співробітник Банку надасть Вам або письмову відповідь, або зв'яжеться з Вами за вказаним контактним номером телефону.
Шановні клієнти та вкладники! АТ «БМ БАНК» повідомляє Вас про дострокове припинення зобов‘язань, пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, та пропонує звернутись до відділення АТ «БМ БАНК», з метою отримання належних Вам грошових коштів та закриття рахунків.
Уточнила в отделении. Сказали, что все, у кого уже закончился срок депозита, могут приходить и забирать деньги. У кого не закончился, то надо ждать СМС. СМС отправляют в порядке очередности окончания депозитов. На данный момент рассылают СМС тем, у кого депозиты заканчиваются в июле.