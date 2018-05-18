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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 484485486487

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
40
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 15:42

Re: БМ БАНК

  BBC написав:смс не обов'язкове


і що тоді робити Любопитній - чекат идо октября?
але ж банк згорнеться набагато швидше!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 16:05

  greenozon написав:
  BBC написав:смс не обов'язкове


і що тоді робити Любопитній - чекат идо октября?
але ж банк згорнеться набагато швидше!

Нет, до октября не доживут. В отделении ВТБ говорят, что по плану БМ намерен выплатить всем до 1 июля. Но это не точно :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:57

Re: БМ БАНК

Собирался заехать в отделение. Вклад октябрь. Предварительно позвонил. Сказали, что уже присылают СМС август-сентябрь. Отговорили. Подожду ещё месяц. Наверно уже скоро всех будут приглашать забирать.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:06

lel
Мне это рассказывали еще в конце апреля (у меня депозит в августе заканчивается), что в начале мая рассылают за июль и август. Уже 18.05, смс нет, сказать сроки не могут (соответственно графиков нет). А учитывая, что Интернет банкинг до 31.05, то вообще красота:)
Nero
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:41

  Nero написав:lel
Мне это рассказывали еще в конце апреля (у меня депозит в августе заканчивается), что в начале мая рассылают за июль и август. Уже 18.05, смс нет, сказать сроки не могут (соответственно графиков нет). А учитывая, что Интернет банкинг до 31.05, то вообще красота:)

Всё это очень и очень ... хорошо :D У меня депо до июня следующего года, под нормальные для сегодня %%. Чем дольше пролежат, тем лучше :mrgreen:
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:20

Re: БМ БАНК

  Nero написав:что в начале мая рассылают за июль и август. Уже 18.05


ну дик ручна (руками) ж розсилка СМС!
уявіть скільки можна кнклацати 1 менеджеру в день- 100..200 клієнтів максимум :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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