і що тоді робити Любопитній - чекат идо октября?
але ж банк згорнеться набагато швидше!
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Додано: Сер 16 тра, 2018 15:42
Re: БМ БАНК
і що тоді робити Любопитній - чекат идо октября?
але ж банк згорнеться набагато швидше!
+50грн !
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Додано: Сер 16 тра, 2018 16:05
Нет, до октября не доживут. В отделении ВТБ говорят, что по плану БМ намерен выплатить всем до 1 июля. Но это не точно
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:57
Re: БМ БАНК
Собирался заехать в отделение. Вклад октябрь. Предварительно позвонил. Сказали, что уже присылают СМС август-сентябрь. Отговорили. Подожду ещё месяц. Наверно уже скоро всех будут приглашать забирать.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:06
lel
Мне это рассказывали еще в конце апреля (у меня депозит в августе заканчивается), что в начале мая рассылают за июль и август. Уже 18.05, смс нет, сказать сроки не могут (соответственно графиков нет). А учитывая, что Интернет банкинг до 31.05, то вообще красота:)
Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:41
Всё это очень и очень ... хорошо У меня депо до июня следующего года, под нормальные для сегодня %%. Чем дольше пролежат, тем лучше
Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:20
Re: БМ БАНК
ну дик ручна (руками) ж розсилка СМС!
уявіть скільки можна кнклацати 1 менеджеру в день- 100..200 клієнтів максимум
+50грн !
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