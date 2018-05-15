lel Мне это рассказывали еще в конце апреля (у меня депозит в августе заканчивается), что в начале мая рассылают за июль и август. Уже 18.05, смс нет, сказать сроки не могут (соответственно графиков нет). А учитывая, что Интернет банкинг до 31.05, то вообще красота:)
Nero написав:lel Мне это рассказывали еще в конце апреля (у меня депозит в августе заканчивается), что в начале мая рассылают за июль и август. Уже 18.05, смс нет, сказать сроки не могут (соответственно графиков нет). А учитывая, что Интернет банкинг до 31.05, то вообще красота:)
Всё это очень и очень ... хорошо У меня депо до июня следующего года, под нормальные для сегодня %%. Чем дольше пролежат, тем лучше
sens написав:http://www.bmbank.com.ua/ua/news?pid=2431 http://www.bmbank.com.ua/ua/news?pid=2424 15.05.2018 Шановні клієнти! Прийнято рішення про припинення банківської діяльності БМ БАНК в Україні. БМ БАНК є частиною однієї з найбільших в Європі міжнародних фінансових груп – групи ВТБ, і в Україні вона також представлена VTB Bank. Сьогодні це один з найбільш стабільних банків в країні. Гарантуючи виконання договірних зобов'язань перед нашими клієнтами, ми рекомендуємо Вам залишитися клієнтом Групи ВТБ і перейти на обслуговування в VTB Bank (Україна). Пропонуючи привабливі депозитні програми та надійні фінансові рішення, VTB Bank приготував для Вас Welcome Bonus - додаткові 1% річних до вкладу в гривні і 0,5% в валюті. Це є унікальною можливістью примножити свої заощадження, забезпечивши високий рівень сервісу Групи ВТБ. Перейти в VTB Bank – це три кроки: 1. Прийти до відділення БМ БАНК або в одне з відділень VTB Bank в Києві, Харкові чи Дніпрі (карта відділень). 2. Відкрити поточний рахунок. 3. Розмістити депозит або особисто, або через Інтернет-банкінг VTB Bank. Якщо Ви вже визначилися з банком, Ви можете проінформувати наших менеджерів про те, що змінили своє рішення, і ми подбаємо про комфортний перехід до VTB Bank. VTB Bank має у своєму розпорядженні всі необхідні ресурси та управлінський досвід для якісного обслуговування клієнтів і безумовного виконання всіх узятих перед Вами зобов'язань.
З повагою, Володимир Чорновіл, Голова Правління БМ БАНК
15.05.2018 Шановні клієнти! Шановні клієнти, повідомляємо Вам, що з 15.05.2018р. гаряча лінія Банку 0800-305-305, також альтернативні канали зв'язку (Viber, WhatsApp і номер + 38-050-440-49-43) працюють з 8:00 до 20:00 щодня без вихідних і свят. У неробочий час інформаційної підтримки Ви можете залишити своє питання через форму «Поставити питання співробітнику Банку» на корпоративному сайті Банку. У робочий час інформаційної підтримки співробітник Банку надасть Вам або письмову відповідь, або зв'яжеться з Вами за вказаним контактним номером телефону.
А вот перекинуть гривну на ВТБ без посещения отделения в Киеве нельзя : ( Было бы для многих весьма актуально и удобно.
Ніззя в ВаТу ВТБ Банк 04.05.2018 у мене закінчився вклад у валюті.Оскільки банк закрив своє відділення у Львові,була укладена додаткова угода,у якій зазначено реквізити депозитного рахунку у Ощадбанку для переказу SWIFT. До сих пір банк гроші не переказав,а депозит закінчився.Вибачився...і їдьте у Київ для отримання своїх грошей або оформляйте довіренність на іншу особу.Робіть висновки.Я буду змушена звертатися у суд.
Квесторе_поверніться написав:Ніззя в ВаТу ВТБ Банк 04.05.2018 у мене закінчився вклад у валюті.Оскільки банк закрив своє відділення у Львові,була укладена додаткова угода,у якій зазначено реквізити депозитного рахунку у Ощадбанку для переказу SWIFT. До сих пір банк гроші не переказав,а депозит закінчився.Вибачився...і їдьте у Київ для отримання своїх грошей або оформляйте довіренність на іншу особу.Робіть висновки.Я буду змушена звертатися у суд.
Вы считаете что можно приводить в качестве аргумента аккаунт человека у которого одно единственное сообщение на форуме? Больше похоже на провокацию направленную против ВТБ. В ВТБ нельзя? а Где можно? В честные украинские банки?