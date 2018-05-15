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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 484485486487

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
40
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 15:42

Re: БМ БАНК

  BBC написав:смс не обов'язкове


і що тоді робити Любопитній - чекат идо октября?
але ж банк згорнеться набагато швидше!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 16:05

  greenozon написав:
  BBC написав:смс не обов'язкове


і що тоді робити Любопитній - чекат идо октября?
але ж банк згорнеться набагато швидше!

Нет, до октября не доживут. В отделении ВТБ говорят, что по плану БМ намерен выплатить всем до 1 июля. Но это не точно :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:57

Re: БМ БАНК

Собирался заехать в отделение. Вклад октябрь. Предварительно позвонил. Сказали, что уже присылают СМС август-сентябрь. Отговорили. Подожду ещё месяц. Наверно уже скоро всех будут приглашать забирать.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:06

lel
Мне это рассказывали еще в конце апреля (у меня депозит в августе заканчивается), что в начале мая рассылают за июль и август. Уже 18.05, смс нет, сказать сроки не могут (соответственно графиков нет). А учитывая, что Интернет банкинг до 31.05, то вообще красота:)
Nero
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:41

  Nero написав:lel
Мне это рассказывали еще в конце апреля (у меня депозит в августе заканчивается), что в начале мая рассылают за июль и август. Уже 18.05, смс нет, сказать сроки не могут (соответственно графиков нет). А учитывая, что Интернет банкинг до 31.05, то вообще красота:)

Всё это очень и очень ... хорошо :D У меня депо до июня следующего года, под нормальные для сегодня %%. Чем дольше пролежат, тем лучше :mrgreen:
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:20

Re: БМ БАНК

  Nero написав:что в начале мая рассылают за июль и август. Уже 18.05


ну дик ручна (руками) ж розсилка СМС!
уявіть скільки можна кнклацати 1 менеджеру в день- 100..200 клієнтів максимум :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 09:40

  sens написав:http://www.bmbank.com.ua/ua/news?pid=2431
http://www.bmbank.com.ua/ua/news?pid=2424
15.05.2018
Шановні клієнти!
Прийнято рішення про припинення банківської діяльності БМ БАНК в Україні. БМ БАНК є частиною однієї з найбільших в Європі міжнародних фінансових груп – групи ВТБ, і в Україні вона також представлена VTB Bank. Сьогодні це один з найбільш стабільних банків в країні. Гарантуючи виконання договірних зобов'язань перед нашими клієнтами, ми рекомендуємо Вам залишитися клієнтом Групи ВТБ і перейти на обслуговування в VTB Bank (Україна). 
Пропонуючи привабливі депозитні програми та надійні фінансові рішення, VTB Bank приготував для Вас Welcome Bonus - додаткові 1% річних до вкладу в гривні і 0,5% в валюті. Це є унікальною можливістью примножити свої заощадження, забезпечивши високий рівень сервісу Групи ВТБ.
Перейти в VTB Bank – це три кроки:
1. Прийти до відділення БМ БАНК або в одне з відділень VTB Bank в Києві, Харкові чи Дніпрі (карта відділень). 
2. Відкрити поточний рахунок.
3. Розмістити депозит або особисто, або через Інтернет-банкінг VTB Bank.
 Якщо Ви вже визначилися з банком, Ви можете проінформувати наших менеджерів про те, що змінили своє рішення, і ми подбаємо про комфортний перехід до VTB Bank. 
VTB Bank має у своєму розпорядженні всі необхідні ресурси та управлінський досвід для якісного обслуговування клієнтів і безумовного виконання всіх узятих перед Вами зобов'язань.

З повагою,  
Володимир Чорновіл, 
Голова Правління БМ БАНК

15.05.2018
Шановні клієнти!
Шановні клієнти, повідомляємо Вам, що з 15.05.2018р. гаряча лінія Банку 0800-305-305, також альтернативні канали зв'язку (Viber, WhatsApp і номер + 38-050-440-49-43) працюють з 8:00 до 20:00 щодня без вихідних і свят. У неробочий час інформаційної підтримки Ви можете залишити своє питання через форму «Поставити питання співробітнику Банку» на корпоративному сайті Банку. У робочий час інформаційної підтримки співробітник Банку надасть Вам або письмову відповідь, або зв'яжеться з Вами за вказаним контактним номером телефону.
А вот перекинуть гривну на ВТБ без посещения отделения в Киеве нельзя : ( Было бы для многих весьма актуально и удобно.
Жизнь - Родине, честь - никому
Surferlox
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 09:56

Ніззя в ВаТу
ВТБ Банк
04.05.2018 у мене закінчився вклад у валюті.Оскільки банк закрив своє відділення у Львові,була укладена додаткова угода,у якій зазначено реквізити депозитного рахунку у Ощадбанку для переказу SWIFT. До сих пір банк гроші не переказав,а депозит закінчився.Вибачився...і їдьте у Київ для отримання своїх грошей або оформляйте довіренність на іншу особу.Робіть висновки.Я буду змушена звертатися у суд.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 10:32

  Квесторе_поверніться написав:Ніззя в ВаТу
ВТБ Банк
04.05.2018 у мене закінчився вклад у валюті.Оскільки банк закрив своє відділення у Львові,була укладена додаткова угода,у якій зазначено реквізити депозитного рахунку у Ощадбанку для переказу SWIFT. До сих пір банк гроші не переказав,а депозит закінчився.Вибачився...і їдьте у Київ для отримання своїх грошей або оформляйте довіренність на іншу особу.Робіть висновки.Я буду змушена звертатися у суд.
Вы считаете что можно приводить в качестве аргумента аккаунт человека у которого одно единственное сообщение на форуме? Больше похоже на провокацию направленную против ВТБ. В ВТБ нельзя? а Где можно? В честные украинские банки?
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Surferlox
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 13:23

Квесторе_поверніться

",у якій зазначено реквізити депозитного рахунку " - проблема скорее всего в этом.
THB
 
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