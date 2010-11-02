RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
БМ БАНК

БМ БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 485486487488

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
40
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 08:28

  lel написав:Собирался заехать в отделение. Вклад октябрь. Предварительно позвонил. Сказали, что уже присылают СМС август-сентябрь. Отговорили. Подожду ещё месяц. Наверно уже скоро всех будут приглашать забирать.

У меня в июле заканчивается- еще нет смс.
pfauter
 
Повідомлень: 191
З нами з: 06.01.09
Подякував: 40 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 08:39

  pfauter написав:
  lel написав:Собирался заехать в отделение. Вклад октябрь. Предварительно позвонил. Сказали, что уже присылают СМС август-сентябрь. Отговорили. Подожду ещё месяц. Наверно уже скоро всех будут приглашать забирать.

У меня в июле заканчивается- еще нет смс.

Видимо стоит через кц взять номер отделения 050……
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10763
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 485486487488
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT, osya1964 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 557, 558, 559
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5580 1353109
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 тра, 2018 08:44
i_ivanov_80
Банк Глобус 1 ... 335, 336, 337
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3363 458879
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 тра, 2018 08:38
sens
ВТБ Банк 1 ... 1290, 1291, 1292
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12912 2496954
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 тра, 2018 07:17
LutsMan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.