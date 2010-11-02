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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 тра, 2018 08:28
lel написав:
Собирался заехать в отделение. Вклад октябрь. Предварительно позвонил. Сказали, что уже присылают СМС август-сентябрь. Отговорили. Подожду ещё месяц. Наверно уже скоро всех будут приглашать забирать.
У меня в июле заканчивается- еще нет смс.
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pfauter
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Додано: Нед 20 тра, 2018 08:39
pfauter написав: lel написав:
Собирался заехать в отделение. Вклад октябрь. Предварительно позвонил. Сказали, что уже присылают СМС август-сентябрь. Отговорили. Подожду ещё месяц. Наверно уже скоро всех будут приглашать забирать.
У меня в июле заканчивается- еще нет смс.
Видимо стоит через кц взять номер отделения 050……
никому не верю
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sens
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Нед 20 тра, 2018 08:38
sens
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ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|12912
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