Додано: Нед 20 тра, 2018 10:14

lel написав: pfauter написав: У меня в июле заканчивается- еще нет смс.



Думаю, надо звонить и ехать забирать. Товарищ без СМС забрал конец июня. Думаю, надо звонить и ехать забирать. Товарищ без СМС забрал конец июня.

Ну, заберете, и дальше что?Смотрю, многие на ветке хотят как можно быстрее забрать депо... Если срывается покупка недвиги или срочно нужны деньги на что-то другое - это можно понять. А если забрать, сказать "фууух... забрал!!!"и думать, куда их пристроить далее, то не понимаю... если конечно, у вас в пределах фонда.У меня до июня следующего года под нескромные на сегодня 17,25 (разместил в последний день действия ставок). Получив их сейчас, я вряд ли смогу их переразместить под такие же условия. Есть варианты и видсоточки и альянса, рвс, зем.капитала и т.д., но либо уже наполнены либо есть нюансы не в пользу их...Поэтому, не беспокоюсь, хочу, чтобы пролежали подольше и сейчас не спеша подыскиваю место для хранения...Или я чего-то не знаю и все нормальные свинорылы где-то за углом размещают под 20 незналоховых???