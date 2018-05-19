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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 485486487488

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
40
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 08:28

  lel написав:Собирался заехать в отделение. Вклад октябрь. Предварительно позвонил. Сказали, что уже присылают СМС август-сентябрь. Отговорили. Подожду ещё месяц. Наверно уже скоро всех будут приглашать забирать.

У меня в июле заканчивается- еще нет смс.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 08:39

  pfauter написав:
  lel написав:Собирался заехать в отделение. Вклад октябрь. Предварительно позвонил. Сказали, что уже присылают СМС август-сентябрь. Отговорили. Подожду ещё месяц. Наверно уже скоро всех будут приглашать забирать.

У меня в июле заканчивается- еще нет смс.

Видимо стоит через кц взять номер отделения 050……
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 09:36

Re: БМ БАНК

pfauter написав:У меня в июле заканчивается- еще нет смс.


Думаю, надо звонить и ехать забирать. Товарищ без СМС забрал конец июня.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 10:14

  lel написав:
pfauter написав:У меня в июле заканчивается- еще нет смс.


Думаю, надо звонить и ехать забирать. Товарищ без СМС забрал конец июня.

Ну, заберете, и дальше что?
Смотрю, многие на ветке хотят как можно быстрее забрать депо... Если срывается покупка недвиги или срочно нужны деньги на что-то другое - это можно понять. А если забрать, сказать "фууух... забрал!!!" :mrgreen: и думать, куда их пристроить далее, то не понимаю... если конечно, у вас в пределах фонда.

У меня до июня следующего года под нескромные на сегодня 17,25 (разместил в последний день действия ставок). Получив их сейчас, я вряд ли смогу их переразместить под такие же условия. Есть варианты и видсоточки и альянса, рвс, зем.капитала и т.д., но либо уже наполнены либо есть нюансы не в пользу их...

Поэтому, не беспокоюсь, хочу, чтобы пролежали подольше и сейчас не спеша подыскиваю место для хранения... :)

Или я чего-то не знаю и все нормальные свинорылы где-то за углом размещают под 20 незналоховых??? :wink:
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 10:35

Re: БМ БАНК

У нотариуса не хочется забирать. А девать действительно не куда. Максимум 5% в валюте в банках с двумя отделениями.
lel
 
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З нами з: 10.12.13
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 16:42

Re: БМ БАНК

Понятно, что таких ставок как в БМ уже не найти!
Но есть другое- с 15 карты отключены, с первого июня ИБ не будет работать, а первое число является днем выплаты процентов!. Получается, что дивиденды
"зависнут" в банке на неизвестный срок, может даже до осени.....
Так уже деньги будут на руках, по-столбикам разбросаю..
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 17:05

Re: БМ БАНК

  pfauter написав:Понятно, что таких ставок как в БМ уже не найти!


банк їх суттєво опустив як став готуватись до шатдауна

2) без ІБ це буде недо-банк
+50грн !
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greenozon
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