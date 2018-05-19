У меня в июле заканчивается- еще нет смс.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 тра, 2018 08:28
Додано: Нед 20 тра, 2018 08:39
Видимо стоит через кц взять номер отделения 050……
никому не верю
Додано: Нед 20 тра, 2018 09:36
Re: БМ БАНК
Думаю, надо звонить и ехать забирать. Товарищ без СМС забрал конец июня.
Додано: Нед 20 тра, 2018 10:14
Ну, заберете, и дальше что?
Смотрю, многие на ветке хотят как можно быстрее забрать депо... Если срывается покупка недвиги или срочно нужны деньги на что-то другое - это можно понять. А если забрать, сказать "фууух... забрал!!!" и думать, куда их пристроить далее, то не понимаю... если конечно, у вас в пределах фонда.
У меня до июня следующего года под нескромные на сегодня 17,25 (разместил в последний день действия ставок). Получив их сейчас, я вряд ли смогу их переразместить под такие же условия. Есть варианты и видсоточки и альянса, рвс, зем.капитала и т.д., но либо уже наполнены либо есть нюансы не в пользу их...
Поэтому, не беспокоюсь, хочу, чтобы пролежали подольше и сейчас не спеша подыскиваю место для хранения...
Или я чего-то не знаю и все нормальные свинорылы где-то за углом размещают под 20 незналоховых???
Додано: Нед 20 тра, 2018 10:35
Re: БМ БАНК
У нотариуса не хочется забирать. А девать действительно не куда. Максимум 5% в валюте в банках с двумя отделениями.
Додано: Нед 20 тра, 2018 16:42
Re: БМ БАНК
Понятно, что таких ставок как в БМ уже не найти!
Но есть другое- с 15 карты отключены, с первого июня ИБ не будет работать, а первое число является днем выплаты процентов!. Получается, что дивиденды
"зависнут" в банке на неизвестный срок, может даже до осени.....
Так уже деньги будут на руках, по-столбикам разбросаю..
Додано: Нед 20 тра, 2018 17:05
Re: БМ БАНК
банк їх суттєво опустив як став готуватись до шатдауна
2) без ІБ це буде недо-банк
+50грн !
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