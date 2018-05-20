RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
БМ БАНК

БМ БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 486487488489

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
40
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 02:21

Или я чего-то не знаю и все нормальные свинорылы где-то за углом размещают под 20 незналоховых??? :wink:[/quote]

Есть 18.3% (даже немного больше), налоговых, правда.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3203
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 486487488489
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ВТБ Банк 1 ... 1292, 1293, 1294
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12932 2498455
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 тра, 2018 02:08
Muzzy
А-Банк 1 ... 995, 996, 997
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
9968 1438462
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 тра, 2018 16:28
Manchester
Альфа-Банк 1 ... 5630, 5631, 5632
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
56315 7240723
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 тра, 2018 13:44
slasva

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4881)
21.05.2018 03:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.