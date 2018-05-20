Или я чего-то не знаю и все нормальные свинорылы где-то за углом размещают под 20 незналоховых??? [/quote]
Есть 18.3% (даже немного больше), налоговых, правда.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 тра, 2018 02:21
Или я чего-то не знаю и все нормальные свинорылы где-то за углом размещают под 20 незналоховых??? [/quote]
Есть 18.3% (даже немного больше), налоговых, правда.
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