Или я чего-то не знаю и все нормальные свинорылы где-то за углом размещают под 20 незналоховых??? [/quote]
Есть 18.3% (даже немного больше), налоговых, правда.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 тра, 2018 02:21
Или я чего-то не знаю и все нормальные свинорылы где-то за углом размещают под 20 незналоховых??? [/quote]
Есть 18.3% (даже немного больше), налоговых, правда.
Додано: Пон 21 тра, 2018 06:03
Додано: Пон 21 тра, 2018 08:24
Додано: Пон 21 тра, 2018 09:01
це у вас відголоски солодкого життя...
а зараз лише це є
але умови % так собі
до речі до закриття ІБ залишилось 10 днів...
+50грн !
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