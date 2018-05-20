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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 тра, 2018 02:21
Или я чего-то не знаю и все нормальные свинорылы где-то за углом размещают под 20 незналоховых???
[/quote]
Есть 18.3% (даже немного больше), налоговых, правда.
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guntherhouse777
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Додано: Пон 21 тра, 2018 06:03
guntherhouse777 написав:
Или я чего-то не знаю и все нормальные свинорылы где-то за углом размещают под 20 незналоховых???
Есть 18.3% (даже немного больше), налоговых, правда.[/quote]
нормальные ещё в 2014 вышли в кэш по8,5 и свалили из страны
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dexter
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Додано: Пон 21 тра, 2018 08:11
la9
А что это за загадочный вклад на июнь следующего года?
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Nero
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Додано: Пон 21 тра, 2018 08:24
Nero написав:la9
А что это за загадочный вклад на июнь следующего года?
в ноябре и декабре открывал вклады через ИБ с выплатой в конце на 1,5 года. по-моему, Онлайн строковый
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la9
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Додано: Пон 21 тра, 2018 09:01
це у вас відголоски солодкого життя...
а зараз лише це є http://prntscr.com/jkiqbf
але умови % так собі
до речі до закриття ІБ залишилось 10 днів...
+50грн !
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greenozon
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Додано: Пон 21 тра, 2018 14:04
dexter написав: guntherhouse777 написав:
Или я чего-то не знаю и все нормальные свинорылы где-то за углом размещают под 20 незналоховых???
Есть 18.3% (даже немного больше), налоговых, правда.
нормальные ещё в 2014 вышли в кэш по8,5 и свалили из страны[/quote]
І де мешкаєте...якщо не секрет?
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