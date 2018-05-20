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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 486487488489

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
40
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 02:21

Или я чего-то не знаю и все нормальные свинорылы где-то за углом размещают под 20 незналоховых??? :wink:[/quote]

Есть 18.3% (даже немного больше), налоговых, правда.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 06:03

  guntherhouse777 написав:Или я чего-то не знаю и все нормальные свинорылы где-то за углом размещают под 20 незналоховых??? :wink:


Есть 18.3% (даже немного больше), налоговых, правда.[/quote]
нормальные ещё в 2014 вышли в кэш по8,5 и свалили из страны
dexter
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 08:11

la9
А что это за загадочный вклад на июнь следующего года?
Nero
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 08:24

  Nero написав:la9
А что это за загадочный вклад на июнь следующего года?

в ноябре и декабре открывал вклады через ИБ с выплатой в конце на 1,5 года. по-моему, Онлайн строковый
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:01

це у вас відголоски солодкого життя...
а зараз лише це є http://prntscr.com/jkiqbf

але умови % так собі
до речі до закриття ІБ залишилось 10 днів...
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:04

  dexter написав:
  guntherhouse777 написав:Или я чего-то не знаю и все нормальные свинорылы где-то за углом размещают под 20 незналоховых??? :wink:


Есть 18.3% (даже немного больше), налоговых, правда.

нормальные ещё в 2014 вышли в кэш по8,5 и свалили из страны[/quote]
І де мешкаєте...якщо не секрет?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:39

Забрав $$$$ вклад по терміну, без проблем
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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