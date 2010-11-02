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Обслуговування в українських
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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 487488489490

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
40
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 16:45

dexter Это Вы распространяли новость о том что ВТБ закроется до конца этого года?
Жизнь - Родине, честь - никому
Surferlox
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 17:56

пару місяців тому була масова PR акція по цій новині, наприклад

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і 100 500 інших подібних
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greenozon
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greenozon

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