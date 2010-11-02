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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 тра, 2018 16:45
dexter Это Вы распространяли новость о том что ВТБ закроется до конца этого года?
Жизнь - Родине, честь - никому
Додано: Вів 22 тра, 2018 17:56
пару місяців тому була масова PR акція по цій новині, наприклад
і 100 500 інших подібних
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