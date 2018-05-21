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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 тра, 2018 16:45
dexter Это Вы распространяли новость о том что ВТБ закроется до конца этого года?
Жизнь - Родине, честь - никому
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Surferlox
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Додано: Вів 22 тра, 2018 17:56
пару місяців тому була масова PR акція по цій новині, наприкладhttps://biz.nv.ua/ukr/markets/rosijskij ... 61938.html
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Додано: Вів 22 тра, 2018 19:55
Surferlox написав:dexter
Это Вы распространяли новость о том что ВТБ закроется до конца этого года?
можете не сомневаться ориентир ноябрь- декабрь
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Додано: Вів 22 тра, 2018 20:44
dexter написав: Surferlox написав:dexter
Это Вы распространяли новость о том что ВТБ закроется до конца этого года?
можете не сомневаться ориентир ноябрь- декабрь
Від супостата видніше...мабуть.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 20:52
dexter написав: Surferlox написав:dexter
Это Вы распространяли новость о том что ВТБ закроется до конца этого года?
можете не сомневаться ориентир ноябрь- декабрь
2020
Щось мені з ТАС "щастить"
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