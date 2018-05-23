Додано: Чет 24 тра, 2018 13:42

Был в отделении, теперь они перекрутили свои прежние слова наоборот. Раньше говорили, что после СМС можно в течение 30 дней приходить в любое время забирать деньги. Теперь они говорят, что 30 дней -- это время, в течение которого они могут в любой день по своему желанию отправить депозит нотариусу. Говорят, что если пришла СМС, нужно мгновенно мчаться в банк. Если день промедлишь, то они имеют право (и так и сделают) отправить нотариусу. А если СМС вообще не придет, затеряется? То все, деньги через день-два уйдут нотариусу.

Чтобы СМС не затерялась, посоветовали с 1 июня каждый день звонить в отделение и уточнять, отправили ли СМС. Потому что с начала июня начнут рассылать СМС и через день-два, если человек не явился, отправлять депозит нотариусу.