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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 488489490491>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
40
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 16:45

dexter Это Вы распространяли новость о том что ВТБ закроется до конца этого года?
Жизнь - Родине, честь - никому
Surferlox
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 17:56

пару місяців тому була масова PR акція по цій новині, наприклад

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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 20:44

  dexter написав:
  Surferlox написав:dexter Это Вы распространяли новость о том что ВТБ закроется до конца этого года?



можете не сомневаться ориентир ноябрь- декабрь

Від супостата видніше...мабуть.
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 20:52

  dexter написав:
  Surferlox написав:dexter Это Вы распространяли новость о том что ВТБ закроется до конца этого года?



можете не сомневаться ориентир ноябрь- декабрь
2020
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 22:03

  dexter написав:
  Surferlox написав:dexter Это Вы распространяли новость о том что ВТБ закроется до конца этого года?



можете не сомневаться ориентир ноябрь- декабрь

А как же Ваше сообщение двухнедельной давности
https://forum.finance.ua/topic501.html?p=4359222#p4359222
В сентябре ВТБ сворачивается по схеме БМ

Или методички из Ольгино некачественные в последнее время, или их глашатаи совсем безграмотные, не могут разобраться в датах.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:42

Ситуация резко ухудшилась

Был в отделении, теперь они перекрутили свои прежние слова наоборот. Раньше говорили, что после СМС можно в течение 30 дней приходить в любое время забирать деньги. Теперь они говорят, что 30 дней -- это время, в течение которого они могут в любой день по своему желанию отправить депозит нотариусу. Говорят, что если пришла СМС, нужно мгновенно мчаться в банк. Если день промедлишь, то они имеют право (и так и сделают) отправить нотариусу. А если СМС вообще не придет, затеряется? То все, деньги через день-два уйдут нотариусу.
Чтобы СМС не затерялась, посоветовали с 1 июня каждый день звонить в отделение и уточнять, отправили ли СМС. Потому что с начала июня начнут рассылать СМС и через день-два, если человек не явился, отправлять депозит нотариусу.
Вкладник-21
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:42

Вкладник-21 Может, намекают, что проще в ВТБ скинуть? ))
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:50

  ishvara написав:Вкладник-21 Может, намекают, что проще в ВТБ скинуть? ))
Не просто намекают, а открытым текстом сватают в ВТБ. А если я не хочу в ВТБ? Там процент меньше, чем в других банках, и они тоже могут закрыться скоро, опять придется искать, куда пристроить вклад. Лучше уже сразу в НЕроссийский банк положить.
Вкладник-21
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:53

  Вкладник-21 написав:Чтобы СМС не затерялась, посоветовали с 1 июня каждый день звонить в отделение и уточнять, отправили ли СМС. Потому что с начала июня начнут рассылать СМС и через день-два, если человек не явился, отправлять депозит нотариусу.

Вкладник-21, а у Вас в каком месяце заканчивается депозит?
Или БМ неважно, закончился депозит или нет, и в любом случае всем вкладчикам надо будет с 1 июня каждый день звонить в отделение? :shock:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 17:02

  Вкладник-21 написав:А если я не хочу в ВТБ? Там процент меньше, чем в других банках

ВТБ для беженцев из БМ добавляет +1% в гривне и +0,5% в валюте.
Да и не обязательно открывать депозит в ВТБ, я думаю.
Деньги из БМ приходят в ВТБ на текущий счет. Их, наверное, можно снять со счета.
Жадность и Отвага!
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