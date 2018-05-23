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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 тра, 2018 16:45
dexter Это Вы распространяли новость о том что ВТБ закроется до конца этого года?
Жизнь - Родине, честь - никому
Додано: Вів 22 тра, 2018 17:56
пару місяців тому була масова PR акція по цій новині, наприклад
і 100 500 інших подібних
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Додано: Вів 22 тра, 2018 20:44
Додано: Вів 22 тра, 2018 20:52
2020
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 22 тра, 2018 22:03
А как же Ваше сообщение двухнедельной давности
https://forum.finance.ua/topic501.html?p=4359222#p4359222
Или методички из Ольгино некачественные в последнее время, или их глашатаи совсем безграмотные, не могут разобраться в датах.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Чет 24 тра, 2018 13:42
Ситуация резко ухудшилась
Был в отделении, теперь они перекрутили свои прежние слова наоборот. Раньше говорили, что после СМС можно в течение 30 дней приходить в любое время забирать деньги. Теперь они говорят, что 30 дней -- это время, в течение которого они могут в любой день по своему желанию отправить депозит нотариусу. Говорят, что если пришла СМС, нужно мгновенно мчаться в банк. Если день промедлишь, то они имеют право (и так и сделают) отправить нотариусу. А если СМС вообще не придет, затеряется? То все, деньги через день-два уйдут нотариусу.
Чтобы СМС не затерялась, посоветовали с 1 июня каждый день звонить в отделение и уточнять, отправили ли СМС. Потому что с начала июня начнут рассылать СМС и через день-два, если человек не явился, отправлять депозит нотариусу.
Додано: Чет 24 тра, 2018 14:50
Не просто намекают, а открытым текстом сватают в ВТБ. А если я не хочу в ВТБ? Там процент меньше, чем в других банках, и они тоже могут закрыться скоро, опять придется искать, куда пристроить вклад. Лучше уже сразу в НЕроссийский банк положить.
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:53
Вкладник-21, а у Вас в каком месяце заканчивается депозит?
Или БМ неважно, закончился депозит или нет, и в любом случае всем вкладчикам надо будет с 1 июня каждый день звонить в отделение?
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 24 тра, 2018 17:02
ВТБ для беженцев из БМ добавляет +1% в гривне и +0,5% в валюте.
Да и не обязательно открывать депозит в ВТБ, я думаю.
Деньги из БМ приходят в ВТБ на текущий счет. Их, наверное, можно снять со счета.
Жадность и Отвага!
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