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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 488489490491

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
40
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 18:00

тоже была сегодня в банке. закончился валютный депо, остался ещё один гривневый. Предполагала забрать оба сразу, но услышала очень интересный ответ на своё предложение написать заявление для получения второго депозита, согласно их же объявления на сайте цитирую "АТ «БМ БАНК» повідомляє Вас про дострокове припинення зобов‘язань, пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, та пропонує звернутись до відділення АТ «БМ БАНК» за адресою: 01032, м. Київ, бул. Тараса Шевченко, буд. 37/122 , з метою отримання належних Вам грошових коштів Ответ меня привёл в лёгкое замешательство "если я хочу забрать средства сейчас, то это приравнивается к досрочному разрыву договора и анулирования всех выплаченных процентов за предыдущий период" . А как же их предложение обратиться в отделение с целью получения денежных средств? а вот мы не правильно толкуем объявление на сайте, хотя как по другому понимать если русским языком написано: обращайтесь и забирайте, а тут вдруг "это будет досрочка со всеми вытекающими последствиями".
кстати, 26 июня последний день работы отделения.
lora
 
Повідомлень: 311
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