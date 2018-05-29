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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 488489490491

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
40
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 18:00

тоже была сегодня в банке. закончился валютный депо, остался ещё один гривневый. Предполагала забрать оба сразу, но услышала очень интересный ответ на своё предложение написать заявление для получения второго депозита, согласно их же объявления на сайте цитирую "АТ «БМ БАНК» повідомляє Вас про дострокове припинення зобов‘язань, пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, та пропонує звернутись до відділення АТ «БМ БАНК» за адресою: 01032, м. Київ, бул. Тараса Шевченко, буд. 37/122 , з метою отримання належних Вам грошових коштів Ответ меня привёл в лёгкое замешательство "если я хочу забрать средства сейчас, то это приравнивается к досрочному разрыву договора и анулирования всех выплаченных процентов за предыдущий период" . А как же их предложение обратиться в отделение с целью получения денежных средств? а вот мы не правильно толкуем объявление на сайте, хотя как по другому понимать если русским языком написано: обращайтесь и забирайте, а тут вдруг "это будет досрочка со всеми вытекающими последствиями".
кстати, 26 июня последний день работы отделения.
lora
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 20:45

  lora написав: 26 июня последний день работы отделения.

Откуда информация?
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 22:52

  Вкладник-21 написав:
  ishvara написав:Вкладник-21 Может, намекают, что проще в ВТБ скинуть? ))
Не просто намекают, а открытым текстом сватают в ВТБ. А если я не хочу в ВТБ? Там процент меньше, чем в других банках, и они тоже могут закрыться скоро, опять придется искать, куда пристроить вклад. Лучше уже сразу в НЕроссийский банк положить.

Из ВТБ проще будет забрать.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 23:07

  pfauter написав:
  lora написав: 26 июня последний день работы отделения.

Откуда информация?

сказали сегодня на бул. Тараса Шевченко что 26 июня отделение работает последний день. Поэтому депозиты, которые оканчиваются до 26.06.18, забираются самостоятельно по сроку в отделении, а все остальные клиенты, у кого с 27 июня и дальше - досрочно через перевод денег на их любимый банк ВТБ или через нотариуса или как-то иначе.
lora
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 23:28

Re: БМ БАНК

  ishvara написав:Из ВТБ проще будет забрать.


ага, із одного відділення на всю Україну :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 20:52

Досрочка без смс

  pfauter написав:
  lora написав: 26 июня последний день работы отделения.

Откуда информация?

Всем доброго!… у кого есть реальный опыт досрочки без потери процентов по валюте? ВВС не комментирует.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 18:15

sens Да позвоните в отделение и узнайте. Как было в Днепре:
1. За месяц до закрытия отделения (март) - звонок,придите оформите сфифт.
2. Пришел за 3 недели до закрытия - предложили забрать все. Осень - зиму забрал ( а карты юсд уже нет - бесплатно бегом открыли текущий) Оставил май и июль.
3. В начале мая пришел сфифт- досрочка июльского депо. Майский депо пришел по окончании срока.
THB
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 08:18

  THB написав:sens Да позвоните в отделение и узнайте. Как было в Днепре:
1. За месяц до закрытия отделения (март) - звонок,придите оформите сфифт.
2. Пришел за 3 недели до закрытия - предложили забрать все. Осень - зиму забрал ( а карты юсд уже нет - бесплатно бегом открыли текущий) Оставил май и июль.
3. В начале мая пришел сфифт- досрочка июльского депо. Майский депо пришел по окончании срока.

Свифт сейчас не предлагают. Только на текущий в ВТБ, внутренним переводом.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 17:36

Платьожик на ВТБ з БМа в банці ВТБ можна забрати без комісії?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 17:49

  Квесторе_поверніться написав:Платьожик на ВТБ з БМа в банці ВТБ можна забрати без комісії?

Нет. Только через депо. Иначе 1%
Кто не пьёт, тот не рискует.
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