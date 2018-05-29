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Обслуговування в українських
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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 489490491492

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
40
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:20

ЗАЛИШАЄТЬСЯ 2 ДНІ ДО ВІДКЛЮЧЕННЯ І-Б (Інтернет Банку)
:shock:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 21:46

  greenozon написав:ЗАЛИШАЄТЬСЯ 2 ДНІ ДО ВІДКЛЮЧЕННЯ І-Б (Інтернет Банку)
:shock:

И нет реальной досрочки без СМС,а это шок
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 21:49

  sens написав:
  greenozon написав:ЗАЛИШАЄТЬСЯ 2 ДНІ ДО ВІДКЛЮЧЕННЯ І-Б (Інтернет Банку)
:shock:

И нет реальной досрочки без СМС,а это шок

Для желающих ЕСТЬ и она РЕАЛЬНА
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 21:50

  BBC написав:
  sens написав:
  greenozon написав:ЗАЛИШАЄТЬСЯ 2 ДНІ ДО ВІДКЛЮЧЕННЯ І-Б (Інтернет Банку)
:shock:

И нет реальной досрочки без СМС,а это шок

Для желающих ЕСТЬ и она РЕАЛЬНА
троллей просьба не беспокоить,не волнуемся
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 21:57

ВВС!

  sens написав:
  pfauter написав:
  lora написав: 26 июня последний день работы отделения.

Откуда информация?

Всем доброго!… у кого есть реальный опыт досрочки без потери процентов по валюте? ВВС не комментирует.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 21:58

Re: БМ БАНК

  sens написав:троллей просьба не беспокоить,не волнуемся

Обратитесь в отделение письменно, а не несите бред о реальном отсутствии досрочки. Т.к. это ЛОЖЬ.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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  #<1 ... 489490491492
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