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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 тра, 2018 20:20
ЗАЛИШАЄТЬСЯ 2
ДНІ ДО ВІДКЛЮЧЕННЯ І-Б (Інтернет Банку)
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greenozon
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Додано: Вів 29 тра, 2018 21:46
greenozon написав:
ЗАЛИШАЄТЬСЯ 2
ДНІ ДО ВІДКЛЮЧЕННЯ І-Б (Інтернет Банку)
И нет реальной досрочки без СМС,а это шок
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 29 тра, 2018 21:49
sens написав: greenozon написав:
ЗАЛИШАЄТЬСЯ 2
ДНІ ДО ВІДКЛЮЧЕННЯ І-Б (Інтернет Банку)
И нет реальной досрочки без СМС,а это шок
Для желающих ЕСТЬ и она РЕАЛЬНА
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Вів 29 тра, 2018 21:50
BBC написав: sens написав: greenozon написав:
ЗАЛИШАЄТЬСЯ 2
ДНІ ДО ВІДКЛЮЧЕННЯ І-Б (Інтернет Банку)
И нет реальной досрочки без СМС,а это шок
Для желающих ЕСТЬ и она РЕАЛЬНА
троллей просьба не беспокоить,не волнуемся
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 29 тра, 2018 21:57
sens написав: pfauter написав: lora написав: 26 июня последний день работы отделения
.
Откуда информация?
Всем доброго!… у кого есть реальный опыт досрочки без потери процентов по валюте? ВВС не комментирует.
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 29 тра, 2018 21:58
sens написав:
троллей просьба не беспокоить,не волнуемся
Обратитесь в отделение письменно, а не несите бред о реальном отсутствии досрочки. Т.к. это ЛОЖЬ.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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