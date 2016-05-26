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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 490491492493

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 125
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
40
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:22

  Квесторе_поверніться написав:Банка вирішила імяреків в ВаТу позаганяти? :(

БМ складова ВТБ-груп.
Укрсоцбанк складова Альфа-груп.
Складова куди заганятиме?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:26

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банка вирішила імяреків в ВаТу позаганяти? :(

БМ складова ВТБ-груп.
Укрсоцбанк складова Альфа-груп.
Складова куди заганятиме?

Альфа вроді планує жити...а ВаТа вроді хоче попрощатися, чому не відпустити імяреків на всі 4 сторони?
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:43

Re: БМ БАНК

По баксу у втб для бм гірші умови ніж звичайний втбдепо... Та й той нецікавий
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:53

  Квесторе_поверніться написав:Банка вирішила імяреків в ВаТу позаганяти? :(
Краще хай в ВТБ загоняє,ніж у Хфонд.Чи для вас краще лишитися без грошей або клянчити своє у Понда,ніж ВТБ ?
Тихон
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:57

  Тихон написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банка вирішила імяреків в ВаТу позаганяти? :(
Краще хай в ВТБ загоняє,ніж у Хфонд.Чи для вас краще лишитися без грошей або клянчити своє у Понда,ніж ВТБ ?

Краще готівку в касі отримати.
БМ вроді має ліквідність...може віддавати через касу...Фонд не грозить.
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 11:11

Написал заявление на досрочный разрыв депо (заканчивается в начале 2019 г.) отказали : https://ibb.co/iwnxTJ
demichh
 
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