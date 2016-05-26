|
|
|
БМ БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 тра, 2018 10:22
Квесторе_поверніться написав:
Банка вирішила імяреків в ВаТу позаганяти?
БМ складова ВТБ-груп.
Укрсоцбанк складова Альфа-груп.
Складова куди заганятиме?
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13326
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1022 раз.
- Подякували: 1107 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 30 тра, 2018 10:26
BBC написав: Квесторе_поверніться написав:
Банка вирішила імяреків в ВаТу позаганяти?
БМ складова ВТБ-груп.
Укрсоцбанк складова Альфа-груп.
Складова куди заганятиме?
Альфа вроді планує жити...а ВаТа вроді хоче попрощатися, чому не відпустити імяреків на всі 4 сторони?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24632
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1261 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 тра, 2018 10:43
По баксу у втб для бм гірші умови ніж звичайний втбдепо... Та й той нецікавий
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн для ФорвардБанк Z7AJ4UU +100грн
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 7864
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 369 раз.
- Подякували: 476 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 тра, 2018 10:53
Квесторе_поверніться написав:
Банка вирішила імяреків в ВаТу позаганяти?
Краще хай в ВТБ загоняє,ніж у Хфонд.Чи для вас краще лишитися без грошей або клянчити своє у Понда,ніж ВТБ ?
-
Тихон
-
-
- Повідомлень: 2741
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 130 раз.
- Подякували: 816 раз.
-
- Профіль
-
3
3
Додано: Сер 30 тра, 2018 10:57
Тихон написав: Квесторе_поверніться написав:
Банка вирішила імяреків в ВаТу позаганяти?
Краще хай в ВТБ загоняє,ніж у Хфонд.Чи для вас краще лишитися без грошей або клянчити своє у Понда,ніж ВТБ ?
Краще готівку в касі отримати.
БМ вроді має ліквідність...може віддавати через касу...Фонд не грозить.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24632
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1261 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 тра, 2018 11:11
Написал заявление на досрочный разрыв депо (заканчивается в начале 2019 г.) отказали : https://ibb.co/iwnxTJ
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 1742
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 98 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|56508
|7264366
|
|
|13
|5091
|
|
|169
|23565
|
|