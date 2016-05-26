БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 тра, 2018 10:22
Квесторе_поверніться написав:
Банка вирішила імяреків в ВаТу позаганяти?
БМ складова ВТБ-груп.
Укрсоцбанк складова Альфа-груп.
Складова куди заганятиме?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Сер 30 тра, 2018 10:26
BBC написав: Квесторе_поверніться написав:
Банка вирішила імяреків в ВаТу позаганяти?
БМ складова ВТБ-груп.
Укрсоцбанк складова Альфа-груп.
Складова куди заганятиме?
Альфа вроді планує жити...а ВаТа вроді хоче попрощатися, чому не відпустити імяреків на всі 4 сторони?
Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 30 тра, 2018 10:43
По баксу у втб для бм гірші умови ніж звичайний втбдепо... Та й той нецікавий
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Сер 30 тра, 2018 10:53
Квесторе_поверніться написав:
Банка вирішила імяреків в ВаТу позаганяти?
Краще хай в ВТБ загоняє,ніж у Хфонд.Чи для вас краще лишитися без грошей або клянчити своє у Понда,ніж ВТБ ?
Тихон
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Додано: Сер 30 тра, 2018 10:57
Тихон написав: Квесторе_поверніться написав:
Банка вирішила імяреків в ВаТу позаганяти?
Краще хай в ВТБ загоняє,ніж у Хфонд.Чи для вас краще лишитися без грошей або клянчити своє у Понда,ніж ВТБ ?
Краще готівку в касі отримати.
БМ вроді має ліквідність...може віддавати через касу...Фонд не грозить.
Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 30 тра, 2018 11:11
Написал заявление на досрочный разрыв депо (заканчивается в начале 2019 г.) отказали :
https://ibb.co/iwnxTJ
demichh
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Додано: Сер 30 тра, 2018 11:16
demichh, а Вы не спросили как им видится выполнение пункта 1, если срок вклада будет позже, чем они закроются. А по поводу ВТБ и снятия бесплатно, так вроде бы это обман, так как, на сколько я понял, снятие с комиссией:(
Nero
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Додано: Сер 30 тра, 2018 12:04
demichh написав:
Написал заявление на досрочный разрыв депо (заканчивается в начале 2019 г.) отказали :
https://ibb.co/iwnxTJ
теперь ход за бибисом,где его заява о досрочке и квитанция бм о выплате
никому не верю
sens
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