Nero написав:demichh, а Вы не спросили как им видится выполнение пункта 1, если срок вклада будет позже, чем они закроются. А по поводу ВТБ и снятия бесплатно, так вроде бы это обман, так как, на сколько я понял, снятие с комиссией:(
Ничего не узнавал, оставил заявление и ушел, ответ пришел по почте. Как и обычно они не думают, просто зав курятника поставил в шаблон ответа мой номер договора и выслал отписку. Валютные переводы в втб с карточного и текущего, без комиссии не выдадут, их нужно потом через депо пропускать (я так понял).
Карты не работают,сотрудники в отделении у Вадима расписываются в ведомости и через кассу получают зарплату. В отделении сидит сотрудник ВТБ,досрочно заявы не принимают. Выплата на текущий через ВТБ без комиссии через депозит . ВВС опровергни
sens написав:Карты не работают,сотрудники в отделении у Вадима расписываются в ведомости и через кассу получают зарплату. В отделении сидит сотрудник ВТБ,досрочно заявы не принимают. Выплата на текущий через ВТБ без комиссии через депозит . ВВС опровергни
Карты уже не работают. Да. Все через кассу. Да. В отделении сотрудник ВТБ. Да. Заявы принимают (вряд ли перестали) ВТБ выплата с текущего с комиссией, но дивное письмо скан которого выложено это опровергает. Через депо ВТБ комиссии нет
tano написав:Какие условия предлагает ВТБ для вкладчиков БМ?
Программы лояльности: При оформлении депозитного вклада «VTBКонструктор» и «VTBКонструктор +» в системе VTB Online надбавка к процентной ставке: до + 0,5% – в национальной валюте, до + 0,25% – в иностранной валюте
Надбавка к процентной ставке при условии предоставления документального подтверждения (договор, выписка, расходный кассовый ордер, платежное поручение и т.п.) перевода/снятия средств со счетов физических лиц, открытых в АО «БМ БАНК»: + 1,0% - в национальной валюте (надбавка применяется к депозитным вкладам «VTB Конструктор» и «VTBКонструктор+» без досрочного расторжения, оформленным сроком 91-180 и 181-365 дней. + 0,5% - в иностранной валюте (надбавка применяется к депозитным вкладам «VTB Конструктор» и «VTBКонструктор+» без досрочного расторжения, оформленным сроком 91-180 дней). Срок применения надбавки - до 01.07.2018г. Надбавки к процентным ставкам не суммируются.