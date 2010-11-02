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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 491492493494

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 125
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
40
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:31

  demichh написав:
  Nero написав:demichh, а Вы не спросили как им видится выполнение пункта 1, если срок вклада будет позже, чем они закроются. А по поводу ВТБ и снятия бесплатно, так вроде бы это обман, так как, на сколько я понял, снятие с комиссией:(

Ничего не узнавал, оставил заявление и ушел, ответ пришел по почте. Как и обычно они не думают, просто зав курятника поставил в шаблон ответа мой номер договора и выслал отписку. Валютные переводы в втб с карточного и текущего, без комиссии не выдадут, их нужно потом через депо пропускать (я так понял).

Карты не работают,сотрудники в отделении у Вадима расписываются в ведомости и через кассу получают зарплату. В отделении сидит сотрудник ВТБ,досрочно заявы не принимают. Выплата на текущий через ВТБ без комиссии через депозит . ВВС опровергни
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:47

Свіфти на іншу банку депо що закінчились в БМа стали платні?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:18

  demichh написав:Написал заявление на досрочный разрыв депо (заканчивается в начале 2019 г.) отказали : https://ibb.co/iwnxTJ

Это заявление было до решения банка о ликвидации.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:20

Re: БМ БАНК

  sens написав:Карты не работают,сотрудники в отделении у Вадима расписываются в ведомости и через кассу получают зарплату. В отделении сидит сотрудник ВТБ,досрочно заявы не принимают. Выплата на текущий через ВТБ без комиссии через депозит . ВВС опровергни

Карты уже не работают. Да.
Все через кассу. Да.
В отделении сотрудник ВТБ. Да.
Заявы принимают (вряд ли перестали)
ВТБ выплата с текущего с комиссией, но дивное письмо скан которого выложено это опровергает.
Через депо ВТБ комиссии нет
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:21

  tano написав:Какие условия предлагает ВТБ для вкладчиков БМ?

Программы лояльности:
При оформлении депозитного вклада «VTBКонструктор» и «VTBКонструктор +» в системе
VTB Online надбавка к процентной ставке:
до + 0,5% – в национальной валюте,
до + 0,25% – в иностранной валюте

Надбавка к процентной ставке при условии предоставления документального подтверждения (договор, выписка, расходный кассовый ордер, платежное поручение и т.п.) перевода/снятия средств со счетов физических лиц, открытых в АО «БМ БАНК»:
+ 1,0% - в национальной валюте (надбавка применяется к депозитным вкладам «VTB Конструктор» и «VTBКонструктор+» без досрочного расторжения, оформленным сроком 91-180 и 181-365 дней.
+ 0,5% - в иностранной валюте (надбавка применяется к депозитным вкладам «VTB Конструктор» и «VTBКонструктор+» без досрочного расторжения, оформленным сроком 91-180 дней).
Срок применения надбавки - до 01.07.2018г.
Надбавки к процентным ставкам не суммируются.

https://vtb.ua/private/deposits/Procent ... k(11052018).pdf
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:36

  chipmunk написав:По баксу у втб для бм гірші умови ніж звичайний втбдепо... Та й той нецікавий

Всем нам, кто забивал столбики с прошлого лета под 5,75%, гораздо проще:
БМ -> бесплатный перевод на ВТБ -> пополнение столбика -> по окончании срока столбика получение денег без комиссии.
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 17:03

  lubopytnaya написав:
  chipmunk написав:По баксу у втб для бм гірші умови ніж звичайний втбдепо... Та й той нецікавий

Всем нам, кто забивал столбики с прошлого лета под 5,75%, гораздо проще:
БМ -> бесплатный перевод на ВТБ -> пополнение столбика -> по окончании срока столбика получение денег без комиссии.

в евро , не ахти :|
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 17:06

Re: БМ БАНК

  BBC написав:Через депо ВТБ комиссии нет

https://ibb.co/iwnxTJ открытие и снятие наличных без комиссии
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 17:30

  sens написав:
  BBC написав:Через депо ВТБ комиссии нет

https://ibb.co/iwnxTJ открытие и снятие наличных без комиссии

Не могу это подтвердить, нет данных. перевод на ВТБ занимает до 5 часов, в кассе быстрее.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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