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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 тра, 2018 20:49
может ,кто сталкивался .. гривневый депо , окончание в августе , по которому была ежемесячная выплата процентов , если разорвут досрочно ,то проценты ( уже выплаченные ранее ) , не удержат ли с самого тела депо ?
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Додано: Сер 30 тра, 2018 21:07
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Додано: Сер 30 тра, 2018 22:20
lubopytnaya написав:
+ 1,0%
tano написав:
Какие условия предлагает ВТБ для вкладчиков БМ?
- в национальной валюте (надбавка применяется к депозитным вкладам «VTB Конструктор» и «VTBКонструктор+» без досрочного расторжения, оформленным сроком 91-180
и 181-365
дней.+ 0,5%
- в иностранной валюте (надбавка применяется к депозитным вкладам «VTB Конструктор» и «VTBКонструктор+» без досрочного расторжения, оформленным сроком 91-180
дней).
Судя по тому, что предлагают депо в валюте до 180 дней и в гривне на 365 дней, ВТБ до конца года отделения еще не закроет и как минимум до мая следующего года будет функционировать с одним-двумя отделениями.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 22:40
и что будет депо в долларах в втб под 5% с надбавкой ? или такие-же 4,5 как в И Банкинге?
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